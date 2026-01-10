中國花數百億美元養委內瑞拉獨裁政權！外媒：馬杜洛倒台恐化為烏有

委內瑞拉總統馬杜洛日前遭到美軍抓捕，並被送往美國接受審判，中國針對委內瑞拉的投資是否將因此「打水漂」也成為了民眾的討論焦點。圖為與中國代表團合照的馬杜洛。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。有外媒引述分析師說法指出，長期在背後協助鞏固委內瑞拉獨裁政權的中國，中國在過去大約20年時間向委內瑞拉提供的數百億美元貸款，新政府可以援引「惡債」（Odious debt）原則宣布這些外債無效。

南華早報報導提到，美國軍隊1月3日發動突襲，抓捕馬杜洛夫婦並帶往紐約受審，馬杜洛政權遭推翻使得北京當局在委內瑞拉的龐大曝險陷入了不確定狀態。樂觀設想是，美國主導的經濟重建將幫助卡拉卡斯當局提高原油產量和出口量，以償還外債。

然而，分析師認為，委內瑞拉新政府更有可能質疑對中債務的合法性。中國人民大學拉丁美洲研究中心主任崔守軍表示：「為了獲得國際貨幣基金（International Monetary Fund）與美國援助，新政權可能會援引西方法律體系的『惡債』原則，為拒絕承認債務提供法律託辭。」

所謂的「惡債「也稱為非法債務，是指新政府主張前政權欠下的債務並未給國家帶來利益，因此無約束力。伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）政權垮台後，伊拉克當局同樣援引過這項概念。儘管官方數據不透明，但多家智庫的數據顯示，中國向時任委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chavez）和之後的馬杜洛提供大量貸款，總額超過600億美元。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）經濟學家徐天辰指稱，對於新政府繼承的「非法」債務進行重新談判，將使中國的貸款換石油交易面臨重大重組風險，但中方仍有可能繼續獲得委內瑞拉石油。美國總統川普（Donald Trump）似乎願意把委內瑞拉石油賣給中國，好讓美企從中獲利。

