中國若對台動武 日防相：無任何正當理由
針對美國近期對委內瑞拉發動軍事行動，外界質疑是否可能被中國作為正當化對台動武的藉口，日本防衛大臣小泉進次郎8日明確表示，中國對台灣動武「在任何情況下，都不存在可被正當化的理由」，並重申日本一貫立場，即期待台灣議題以和平方式解決，而非訴諸武力。
美方行動後，日本政府強調，將與七大工業國集團（G7）等國際夥伴密切合作，推動委內瑞拉恢復民主與局勢穩定，對美國行動的法律評價則不予置評。不過，日本國內部分輿論與政治人物對此提出質疑，擔心相關行動可能被中國引用，作為對台動武的政治論述。
小泉8日透過視訊連線，參加富士電視台新聞節目時回應提問指出，日本對台立場從未改變，無論國際情勢如何發展，中國對台動武都無任何正當性。他強調，面對全球秩序動盪與周邊安全環境升高的不確定性，日本必須持續強化自身防衛能力。
小泉並警告，當前有多股勢力企圖透過滲透媒體、網路資訊戰等方式，分化日美同盟、影響輿論判斷，呼籲社會保持警覺，不被錯誤資訊誤導。他透露，預計下週訪問美國，並與美國國防部長赫格塞斯會談，若含電話溝通，雙方互動頻率約兩週一次，在過往防衛交流中相當罕見，凸顯日美同盟的高度緊密。
