中國若對台動武 日防相：無任何正當理由

由黃易出版社正式授權、中華網龍自主研發，並與遊戲新幹線共同發行的穿越題材 MMORPG《尋秦記》，終於正式宣布，將在今日(1 月 8 日)開啟不刪檔啦。 相信如果你是黃易老師的忠實粉絲，一定也不會對這個IP感到陌生；有別於傳統武俠、或是韓系MMO所杜撰的世界觀，在遊戲中玩家將與一個名為「LISA」的 AI 角色展開冒險，玩家們必須在遊玩的過程中蒐集材料、修復因意外受損的「LISA」核心模組，在解鎖各種能力之餘，與召喚該時空背景下的英雄們一起並肩作戰，體驗圍繞在千古一帝－秦始皇的故事身上，所展開的傳奇故事。 遊戲中獨特的「奇遇任務」系統，也是本作代表性的核心亮點之一；玩家們可在 LISA 引導下觸發任務，運用現代知識與物資解決問題，解鎖塵封的歷史真相，體驗不一樣的時空命運。此外玩家可在「名將奇遇任務」中，介入名將的人生節點，以LISA信物協助渡過陰謀危機，而與名將累積羈絆後即可繼承絕技，帶領玩家迎接全新戰鬥玩法! 官方也特別邀請了邱彥翔，號召大家一起參與穿越活動；隨著同名電影《尋秦記》在台上映，本作也與「秀泰影城」及「喜樂時代影城」合作推出的限定活動。玩家凡購買電影票，即可獲得限量穿越任務令，完成指定任務除了可入手MyCard 300點外， 還有機會獲得三星三摺疊手機、HTC VIVE Eagle AI智慧眼鏡等多項福利；更舉辦了最高總獎金新台幣500萬元的「巔峰戰場」活動，還不相揪自己的好朋友，一起挑戰大型副本對戰PK，贏得豐厚獎金。在遊戲外也能參與「尋人啟事」街頭穿越站活動，透過創新內容與全台各地穿越者進行互動。玩家們只要到現場就可以挑戰特別任務，並有機會獲得奇遇獎品，超多好康等福利。 想要了解更多《尋秦記》有關的詳細內容嗎?那就不要猶豫，趕快拿起你的手機到雙平台下載，或到官方粉絲團了解更多活動， 相信你也會對這款作品與豐富的活動及遊戲內容，產生不少興趣喔! (C)中華網龍 (C)遊戲新幹線

