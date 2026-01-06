中國若攻台代價高！美智庫：10萬解放軍傷亡、國際承認台灣獨立

編譯張渝萍／綜合報導

中共解放軍2025年底展開超大規模圍台軍演，2026年初美國總統川普突襲委內瑞拉綁走總統馬杜洛，讓中共是否會循同樣模式攻台成為討論焦點。

根據《日經亞洲》報導，過去在分析台海衝突時，多數智庫報告與兵棋推演往往聚焦於美國在防衛台灣上的不足之處。然而，美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）最新發布的一份報告指出，分析人士忽略了嚇阻中的一個關鍵面向：中國將承受的後果。

分析稱，一旦衝突爆發，特別是如果失敗，不但可能會對中國經濟、軍事、社會與國際關係造成嚴重影響。包括可能會有10萬解放軍傷亡、仰賴外國投資的經濟命脈被破壞、社會出現動盪，共產黨維持秩序能力被削弱，甚至在國際上被制裁、台灣被承認為獨立國家。

德國馬歇爾基金會最新發布的報告稱，若解放軍攻台，恐造成10萬解放軍傷亡。圖為解放軍2025年底圍台軍演外宣畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博）

美智庫發布報告揭中共攻台代價

《日經亞洲》報導，德國馬歇爾基金會這份題為《若中國攻擊台灣：在「小規模衝突」與「全面戰爭」情境下對中國的影響》（If China Attacks Taiwan: The Consequences for China of 'Minor Conflict' and 'Major War' Scenarios）的報告5日發布。

德國馬歇爾基金會印太計畫總監葛來儀（Bonnie Glaser）與另外六位作者，從四個層面檢視此類攻擊可能造成的影響：經濟、軍事、社會穩定與國際關係。

葛來儀向《日經亞洲》表示，中國國家主席習近平「民族復興」的最終目標，與這四個面向直接相關。

葛來儀說：「他（習近平）必須確保中國經濟走在正確的軌道上，軍事能力持續成長；國內維持社會穩定；同時，中國基本上要與世界其他國家保持良好關係。」

葛來儀表示：「若全世界轉而反對中國，不與中國貿易、不對中國投資，那對他的『中國夢』而言將是災難性的。」

這份報告評估了兩種情境：一是持續數週的有限衝突；二是持續數月、最終以解放軍遭到決定性失敗告終的全面戰爭。結論指出，在這兩種情況下，北京所付出的代價都將是「巨大的」（substantial），且可能引發不穩定。

經濟代價巨大：中國仰賴外國投資與出口

在經濟層面，報告指出，台海戰爭可能引爆一場規模達數兆美元的危機。

中國經濟特別容易受到外部衝擊的影響，出口占國內生產毛額（GDP）的20%，是美國的兩倍。中國經濟也高度依賴投資帶動成長，這意味著中國發展仰賴持續的全球互動。

任何軍事行動，即便只是有限的灰色地帶衝突，都會立即引發經濟反噬，成本估計介於2兆美元至接近10兆美元之間。

更具破壞性的，將是長期後果：全球「去風險化」加速、供應鏈轉移，以及外國投資崩跌。報告警告，中國可能失去維持其發展模式所需的關鍵成長引擎。

軍事後果慘：10萬解放軍傷亡

在軍事層面，報告指出，大規模衝突將削弱中國在其他地區投射軍事力量的能力。

GMF所模擬的全面戰爭情境假設，解放軍將出現約10萬人傷亡，並在數月激戰後被迫撤退。台灣的總傷亡人數預估也約為10萬人，其中一半為平民；美國與日本的損失則為數千人。

即便是有限衝突，也會削弱中國執行其他任務的能力，包括在南海執法主權主張、巡防中印邊界、確保印度洋航道安全，或維持國內安全。

報告稱，即便是有限衝突，也會削弱中國執行其他任務的能力。圖為解放軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博）

社會穩定將瓦解、共產黨難維持秩序

不過，美國企業研究院（AEI）資深研究員、也是本報告作者之一的庫柏（Zack Cooper）指出，對習近平而言，四個面向中最重要的其實是社會穩定。

庫柏表示：「任何威脅到國內安全或穩定的事情，可能都是他最關切的。」庫柏指出：「過去幾年已相當明顯，他對（共產黨）在社會中的角色，比對刺激經濟成長更加憂心。」

報告分析指出，一場失敗或曠日廢時的戰爭，可能引發社會對傷亡的敏感情緒，特別是在獨生子女家庭中。而經濟困境加劇，放大民眾不滿、新疆或西藏等地的族群動盪，以及學生領導的異議可能會被網路放大，都將是習近平最不願面對的困境。

報告指出，中國的內部安全體系或許能應付一場短期、可控的衝突，但一旦戰事長期化，尤其若波及中國本土，就可能壓垮地方安全系統，並削弱黨維持秩序的能力。

報告指，若戰爭時間拉長，甚至波及中國本土，就可能壓垮地方安全系統，並削弱黨維持秩序的能力。圖為2025年底解放軍軍演的宣傳片。（圖／翻攝微博）

國際代價高：中共被制裁、台獨被世界承認

最後，報告也檢視了中國可能承擔的國際代價。報告預見各國可能對中國侵略行為採取一系列懲罰措施，包括驅逐中國外交官、斷絕外交關係、承認台灣獨立，以及退出由中國主導的組織，如上海合作組織、金磚國家機制或「一帶一路」倡議。

作者指出，即便只有部分國家採取上述措施，其累積效應也可能對中國的全球影響力與經濟連結造成毀滅性打擊。

