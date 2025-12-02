中國華信信託驚傳破產 還有314億本金沒還

中國「華信信託股份有限公司」破產。（圖／翻攝自華信信託股份有限公司官網）





中國「華信信託股份有限公司」近日提出破產重整申請，並且已獲得中國國家金融監管部門批覆文件，同意華信信託依法進入破產程序，並要求該公司應嚴格按照有關法律法規開展後續工作。據了解，華信信託涉未兌付本金人民幣70.78億元（約新台幣314億元）。

華信信託發布公告，確認破產重整申請已獲監管部門批准，並經法院正式裁定受理。下一步，華信信託將嚴格依照相關法律法規的要求，積極配合法院和管理人加快推進破產重整工作。

據《華夏時報》報導，華信信託成立於1981年，是遼寧省唯一的信託機構，其2019年底，被原銀保監會列為6家高風險信託公司之一；2020年停止「資金池」業務，多達27款集合信託產品延期兌付，涉未兌付本金人民幣70.78億元（約新台幣314億元）。2021年，時任董事長董永成因持械傷害總經理被採取強制措施，進一步揭露公司治理失效與違規經營等深層問題。

據了解，華信信託目前前三大股東分別為華信匯通集團（持股25.91%）、北京萬聯同創網絡科技（持股19.9%）及瀋陽品成投資（持股15.42%）。隨著破產重整程序推進，股權結構預計將出現重大調整，市場亦關注這家老牌信託機構，未來是否能在國資力量介入下重新出發。

