中國萬科行將崩潰之際 兩大房產數據突然停發

在中國官股涉及的萬科集團看來行將崩潰之際，兩個產業界倚重的民間統計房地產銷售數據突然停止發布，引起各種猜疑。

彭博新聞週一（1日）報導說，中國房產信息集團和中指研究院這兩家中國最大的私人房地產數據提供商，在週日都沒有按時公佈全國百家最大房產商11月的銷售總額。這兩家機構通常在每月最後一天發布數據，但這次沒有提供任何理由。

彭博新聞記者與兩家公司進行聯絡，沒有獲得回答。

這次數據蒸發，發生在萬科上週首次尋求延期償還一筆境內債務之後。繼中國恆大集團、碧桂園控股等公司多年來銷售下滑和大規模違約之後，萬科出人意料的舉動，令人懷疑萬科也將是倒下的新一張骨牌。

彭博新聞報導指出，中國的私人統計數據是衡量新建住宅市場的重要指標，因為它們通常比官方數據早兩到三週發布。這次的數據蒸發可能造成更大的不確定性，也可能顯示11月銷售數據極度糟糕。

10月中國房產信息集團的數據顯示，全中國百大建商的新建房屋銷售額與去年同期已暴跌41.9%，創18個月以來最大的月跌幅。由於11月的數據將與一年前政府刺激政策發布後較高的基期相比，跌幅可能更慘烈。

瑞銀集團預計中國房價將至少再下跌兩年。主要城市的二手屋價格也大幅下跌，較高點跌了三分之一以上。惠譽上個月警告稱，新建房屋銷售面積可能還會再下降15%–20%。這種黯淡的前景表明，銀行與房地產相關的不良債務在明年仍可能相當高。

