中國藉口到台灣東部海域執法 陸委會：需沉著以對

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）中國以日菲啟動專屬經濟海域談判為藉口，到台灣東部海域展開「海上交通專項執法行動」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，中共對台步步進逼，已從隱憂成為「明憂」，其消滅中華民國的意圖不會改變，台灣要沉著以對，更要堅定。

中國大陸國台辦昨天稱，將持續加強對台灣東部海域管控。央視旗下「玉淵譚天」稱，中國大陸已「補齊」台灣東部海底地圖，對該海域管理不僅將「走向常態」，環台執法還將進入「近海治理模式」，「台灣島以東海域就是我們的近海」。

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梁文傑今天在陸委會例行記者會上說，早在此次行動前，中共的科研船等就在相關海域做過很多調查，也經常性地派遣2至4艘海警船到台灣東部海域，因此這也不是現在才有的事，只是中共這次是以日菲經濟海域談判為藉口，擴大編隊。

他說，對岸的做法是步步進逼，比如藉著時任美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共機開始跨越海峽中線；藉著金門「三無」漁船翻覆事件，開啟到外島禁限制水域的常態性執法；現在藉著日菲經濟海域談判，要把所謂「台灣的東部海域全部納入國家範圍」。這已不是隱憂，而是明憂。

梁文傑強調，國人同胞需要警醒，也要給海巡弟兄更多支持，國家的主權力量需要去保護。

他最後強調，中共要消滅中華民國的意圖是不會改變，但台灣要沉著以對，更要堅定。（編輯：楊昇儒）1150611