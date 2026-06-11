中國藉日菲海域劃界主張東部海域執法 外交部：無權介入台灣主權議題

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日本與菲律賓近日啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界」談判，中國藉此主張在台灣東部海域執法權，外交部11日強調，中華人民共和國與中華民國主權互不隸屬，中國無權介入涉及台灣主權及管轄權的任何議題，更不應以日菲未來可能進行的海域劃界談判為藉口，擴張在台灣周邊海域的管轄權主張。

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日在東京會面，宣布雙方啟動專屬經濟區（EEZ）與大陸架劃界談判。不過，中國則藉此重申台灣是「中國不可分割的領土」，並指日菲在台灣東部海域的計劃侵害中方海洋權益，近期開始於台灣東部海域展開執法行動。

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外交部亞太司司長林昭宏11日在行政院會後記者會上重申，台灣作為相關海域權益的當事方，各方任何協商與談判都不得損及我國權益與利益。基於《維也納條約法公約》及相關國際司法判例，日本與菲律賓未來的海域劃界談判及結果，不會影響我國依據國際法及海洋法所享有的主權權利與利益，也不影響台日、台菲既有漁業協議的執行。

林昭宏也解釋，外交部未曾要求加入日菲雙邊談判，但已同步向兩國政府表明，若未來進行相關協商，應充分顧及台灣與相關海域權益重疊的事實與權益，並與我方保持溝通與協商。

另外，針對中國宣稱在台灣東部海域執法，林昭宏表示，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更勿以日菲談判做為藉口，趁機擴張台海周邊海域管轄主權，他說：『(原音)外交部再次強調，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更無權以日本與菲律賓未來可能進行的海域劃談判為藉口，趁機擴張在台灣周邊海域的管轄主張，特別外交部特此鄭重呼籲國際社會共同關注中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的不法行徑。』

對於近日中國公務船逼近我方東部海域禁制區域，我方海巡也派遣艦艇全程監控、廣播驅離。海巡署副署長謝慶欽表示，本次海巡署與中國公務船對峙過程中，雙方都曾向航經的商船進行廣播。海巡署嚴正譴責，中國相關作為違反國際法及海洋法公約，是「假執法、真騷擾」。

謝慶欽表示，中國近期頻繁利用灰色地帶侵擾及認知作戰，企圖塑造其對相關海域擁有管轄權的錯誤印象。海巡署已做好萬全準備，未來將持續採取必要手段，捍衛國家主權及海域安全。