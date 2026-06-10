中國藉日菲海域談判侵台灣海權 吳明杰怒轟藍白附和北京：甘淪統戰馬前卒
中國近日以日本與菲律賓啟動海域劃界談判為由，接連派遣多艘海警船進入台灣東部周邊海域進行所謂「執法巡查」，甚至宣稱對相關海域擁有管轄權，引發區域關注。軍事問題專家吳明杰在《放言》〈放. 高論〉專欄撰文指出，北京正藉機擴張對台灣海權的主權主張，更令人憂心的是，面對中國海警步步進逼，國內部分藍白陣營人士不僅未譴責北京作為，反而附和中國論述，將矛頭轉向日菲及台灣政府。他直言，這種敵友不分的立場，形同自甘淪為中國統戰的「馬前卒」。
吳明杰指出，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕5月28日發表聯合聲明，同意啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。中國隨後宣稱相關海域涉及所謂「中國領土的台灣東側海域」，並以此為由展開一連串海警巡航行動。
他表示，自6月初開始，中國陸續派遣包括萬噸級海警船「海巡09」在內的多艘船艦進入台灣東方海域活動。根據美國戰爭研究所（ISW）公布的中國海警船航跡資料，相關船艦一路從花蓮外海航行至與那國島周邊海域，再進入日菲準備談判的重疊海域範圍，最後進入菲律賓主張的經濟海域。
吳明杰認為，中國海警這項行動表面上是反對日菲海域談判，實際上卻是藉機擴張對台灣東部海域的主權主張。他指出，中國海警船一次挑戰台灣、日本與菲律賓三方海域管轄權，其目的不只是對日菲施壓，更是企圖透過海警執法名義，逐步建立對台灣東部海域的存在事實與管轄權主張。
他分析，北京近年持續透過軍演、海警巡航與各種灰色地帶行動對台施壓，如今更藉由日菲海域談判議題推進其海上戰略布局。未來若形成海警常態化部署，不排除成為中國對台實施海上隔離、封鎖甚至軍事行動的前置準備。
對於部分藍白陣營人士批評日菲談判是「瓜分台灣海權」，吳明杰則提出三個問題反問：究竟是中國可能封鎖台灣，還是日本、菲律賓可能封鎖台灣？是中國持續對台軍演，還是日本、菲律賓持續對台軍演？是中國揚言武力併吞台灣，還是日本、菲律賓揚言武力併吞台灣？
吳明杰指出，答案其實十分清楚。當前唯一持續以軍事與灰色地帶行動威脅台灣的國家就是中國，而日本與菲律賓同樣面臨中國擴張帶來的安全壓力，也是最擔心「台灣有事」發生的國家之一。近年兩國持續深化安全合作，主要目的正是因應中國軍事擴張帶來的區域風險。
他表示，若從台灣安全角度出發，中國才是唯一企圖改變台海現狀、威脅台灣生存的力量，日本與菲律賓則是面對共同安全挑戰的區域夥伴。若連這樣的基本戰略現實都無法分辨，便很容易落入北京設下的宣傳與統戰陷阱。
針對海域劃界問題，吳明杰也指出，台灣與日菲在部分海域確實存在專屬經濟區主張重疊情況，因此未來相關談判理應將台灣權益納入考量。不過外交部已透過駐日代表向日方表達立場，而日方也已回覆強調，日菲之間的談判僅涉及雙方權利義務，不會對第三方產生法律拘束力。
他認為，外界所謂「日菲聯手瓜分台灣海權」的說法並不存在。真正正在發生的事，是中國海警船持續逼近台灣周邊海域，包括鵝鑾鼻西南方限制水域及彭佳嶼周邊海域，並透過執法名義宣示其所謂管轄權。我方海巡署也已派遣艦艇全程監控並持續驅離。
談到國內政治攻防，吳明杰措辭嚴厲指出，面對中國以海上灰色地帶行動對台步步進逼，部分藍白陣營人士不僅未譴責北京作為，反而附和中國論述，將日菲談判形容為「瓜分台灣海權」，甚至批評政府「喪權辱國」，認為中國是在替台灣維護主權。
吳明杰直言，真正逼近台灣海域、宣稱擁有管轄權的是中國海警船，不是日本，也不是菲律賓。當中國持續透過海警、軍演與灰色地帶行動侵蝕台灣海洋權益時，部分在野陣營卻選擇替北京轉述論述、模糊焦點。
他最後強調，台灣社會真正應該警惕的，不是不存在的「日菲瓜分海權」，而是中國持續擴張對台海權主張的現實威脅。若部分政治人物在此時仍選擇附和北京說法，甚至將中國包裝成替台灣維護主權的一方，「根本已自甘淪為中國統戰的馬前卒」，這恐怕才是台灣安全面臨的最大警訊。
（圖片來源：新聞放鞭炮）
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