中國藉日菲談判經濟海域步步相逼 梁文傑：已成「明憂」

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午在例行記者會憂心地表示，中共要消滅中華民國的這個意圖是不會改變的，而且是步步進逼，這已不是「隱憂」，而是「明憂」。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 中國日頻頻派公務船到台灣部海域「執法」，中國官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」更指出，這次行動已補齊台灣島東部海底的地圖，並提到「近海治理模式」，新華社報導也說，已對台灣的海底電纜、光纜的水域進行巡查。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（11）日下午在例行記者會憂心地表示，中共要消滅中華民國的這個意圖是不會改變的，而且是步步進逼，這已不是「隱憂」，而是「明憂」。他呼籲國人要警醒，也希望大家給海巡弟兄更多的支持，畢竟我們的海上安全及海域權利，都要靠海巡弟兄保護。

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梁文傑說，關於他們號稱對台灣海底電纜或光纜已經進行全盤勘察，其實早在這之前，他們的科研船等，就相關海域做過很多調查，也不是現在的事，這次只是藉著日前關於日菲經濟海域的談判，當藉口擴大為納管台灣的東部海域，這次只是擴大編隊。他並呼籲，國人要警醒，也希望大家給海巡弟兄更多支持。

媒體追問，中國官媒央視旗下的「玉淵譚天」刊出文章分析，這次行動已經補齊台灣島東部海底的地圖，並提到「近海治理模式」，釋出以後將沒有「台灣海峽」這個訊號，我方該如何維護自己主權的主張？

梁文傑強調，對方的做法其實就是藉著一次又一次的突發事件「步步進逼」，譬如當初藉著裴洛西訪台的事件，然後開始共機跨越海峽中線；然後藉著金門所謂「三無」漁船的翻覆事件，開啟到台灣外島禁限制水域的常態性執法等；現在又藉著日前經濟海域所謂要談判的事件，要進一步跨過來，不要說這是「隱憂」，他認為這已是「明憂」，但國家主權還是要靠我們的力量去保護，所以才特別講海巡署和海軍都是非常的辛苦。

他覺得，全國同胞要給海巡署更大的支持，像這次他們派的從廈門出發的這四艘船艦，我們也是派了四艘船艦，一對一的陪他們監視然後繞行，這對我們海巡弟兄來說，是非常辛苦的。他重申，中共要消滅中華民國的意圖是不會改變的，而且步步進逼，但我們要沉著應對。

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