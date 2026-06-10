中國蛋價飆漲8成 主因：養殖戶減產怕賠錢

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（中央社台北10日電）步入淡季，中國雞蛋價格5月以來出現反常上漲，6月批發價格甚至比去年同期飆漲8成，創近5年來新高。主因是去年蛋價低迷導致嚴重虧損，養殖戶紛紛減產，造成目前供應吃緊。

中國農業農村部「全國農產品批發市場價格信息系統」顯示，中國大陸各地今天的雞蛋批發價格，幾乎都在每公斤人民幣10元（約新台幣47元）以上，部分地區甚至高達15元；雞蛋進入市場的終端價格還要再貴2至3成，許多中國民眾在社群大喊吃不消。

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綜合新浪網、新華社等陸媒報導，中國國內雞蛋市場5月迎來罕見的爆發式上漲。根據「我的鋼鐵網」監測資料，主產區雞蛋均價從5月初的1斤（500克）3.87元飆升至月底的4.88元，單月漲幅高達26.1%，年增逾40%。

進入6月後，蛋價漲勢仍未停歇。北京新發地農產品批發市場的雞蛋批發價月初已達到每斤5.5元，較5月初又上漲26%，比去年同期飆漲近80%，創近5年同期新高。

終端零售市場反應更為直觀。濟南某連鎖超市雞蛋價格「一天一個價」，6月1日從前一天的每斤4.99元漲至5.29元；山東德州部分集散市場雞蛋價格已突破每斤5元，漲到5.18元至5.39元。而全國農產品批發市場雞蛋價格在6月5日達到每公斤10.56元（每斤5.28元），連續5週上漲。

山東德州黑馬農產品批發市場一名批發商8日表示，以30斤一箱的雞蛋來說，去年這個時候，價格還在80元至95元；今年4月初從90元開始上漲，前天價格是139元，昨天146元，今天149元。

報導說，受到天氣轉熱、餐飲需求回落等因素影響，往年5月至6月通常是中國雞蛋消費淡季，蛋價一般呈現下滑趨勢。今年蛋價逆勢上漲，根本原因是2025年深度虧損引發產能「斷層」。

報導指出，中國蛋雞養殖業去年經歷「長時間嚴重虧損、僅在秋季短暫扭虧、年末再度虧死」的慘烈格局。全年蛋價多次跌破一斤3元大關，而一斤雞蛋的飼料成本就要3元左右，加上人工與設備折舊，養殖戶陷入極度虧本。最嚴重的時候，養一隻蛋雞的預期虧損額普遍在15元至25元之間。

面對嚴重虧損，中國蛋雞養殖戶提前淘汰老雞，不等蛋雞到正常淘汰日齡（約500天），就當做肉雞低價賣掉，甚至將350至450日齡的產蛋主力「中年雞」也提前出清。2025下半年，雛雞銷量慘淡，入雛量大減10%至15%。

報導提到，當前雞蛋供應吃緊的同時，庫存也被壓縮到極端水準。最新調查顯示，生產環節庫存僅0.6天，流通環節庫存僅0.73天。這意味著「雞蛋幾乎是從雞窩出來就被拉走，貿易商庫裡沒貨可囤」。

除了養殖戶縮減產能，報導還提到，5月底至6月初，端午節備貨熱潮直接帶動需求，進一步加劇原本就緊張的現貨供應。加上6月南方進入梅雨季，高溫高濕環境下，蛋雞產蛋率下降3%至8%，雞蛋儲存難度也大增。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150610