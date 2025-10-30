中國螺獅粉流竄成豬瘟破口？林淑芬揭商人爽進口0查驗：門就是衛福部打開的

台中近期爆發非洲豬瘟疫情，而透過小型包裹流通市面的中國辣條、螺獅粉等食品被認為是防疫破口，民進黨立委林淑芬今（30）日在立院質詢衛福部長石崇良，批評衛福部在108年打開了小型包裹免查驗的大門，讓這些中國肉品能夠化整為零、長驅直入，要求衛福部應盡速研議相關配套措施。

審計部發布114年中央政府總預算半年結算查核報告，指出台灣進口小型包裹總量，自103年度之1582萬件增加至113年度之5847萬件，增幅高達269.5%，同期間進口包裹金額自221億元成長至656億元，漲幅達196.8%，且以中國輸入的88%為大宗，去年自中國輸入的小額包裹已逾4600萬件。

廣告 廣告

林淑芬指出，中國肉品除了經濟部公告准許輸入以及專案審查外不得進口，但坊間辣條、麻辣花生等食品輸入，在過去就已遭審計部報告指出恐造成食安疑慮問題，如今因為非洲豬瘟的關係變成國安問題，但實際上衛福部早在109年就知道有輸入破口的存在，卻遲遲不願意修改規定。

林淑芬引用審計部報告，指出過去兩年在實體通路的查驗僅有72件，透過網購方式流入的僅1例，衛福部在108年開放1000元美金、6公斤以下的小型包裹免查驗，過去一年就有70萬人申請，但最離譜的是申請案件數第一名，過去一年294天都在申請小型包裹免查驗，總計申請了3002次，明顯超過自用的需求，實際上就是以自用為名進行商業販售。

林淑芬表示，這些違法輸入的肉品流入市面，「門就是你開的」，現在這些肉品透過化整為零、長驅直入，衛福部開放相關規定，卻沒有配套的查驗措施，才會看到中國製食品現在在夜市、網路流竄。

對此，石崇良回應，將會針對高頻率進口小型包裹個案進行鉤稽與精準查驗；食藥署長姜至剛則表示，小型包裹的問題在豬瘟疫情之前就已經發現，當時有研議加嚴，但受到反對，這次會是很好的契機，針對不合常理的個人輸入實際上是進行商業銷售的情形，背後涉及關稅轉運、違背當時小型包裹美意的問題，會進行相關修法與研議。



更多風傳媒報導

