中國螺獅粉、麻辣花生經小型包裹違法輸入 監委提案要查

中國台灣淘寶網站可以看到螺獅粉等產品 圖：翻拍自中國淘寶

[Newtalk新聞] 監察委員林文程、田秋堇今(26)日發出新聞稿表示，據報載，含過量添加物且未經許可之中國「蠟瓶糖」、「螺獅粉」、「辣條」、「麻辣花生」等食品，利用小型包裹免查驗之漏洞違法輸入，於網路購物平臺、夜市等販售。為維護國民健康及避免造成豬瘟疫情破口情事，究我國輸入食品相關查核管理機制與查處措施為何？監察委員林文程、田秋堇認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

2位監委表示，近年中國透過社群平臺（如抖音）宣傳炒作一波波爆紅食品，吸引民眾透過網路購入，是類小型食品物資未經食品查驗及許可輸入，即透過交寄快遞、物流業者來臺；按衛生福利部108年4月16日公告訂定「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件與其適用之通關代碼」，就輸入食品及相關產品符合供自用及一定金額、數量條件者得免查驗。

但根據據審計部113年度中央政府總決算審核報告指出，部分民眾藉由個人自用免申請輸入查驗制度，頻繁輸入巨量食品，顯不合常理，似已產生部分人士藉此機制規避查驗。究權責主管機關相關檢核標準及管制作業有無闕漏不足之處？有無相關緊急應變措施？事涉國人食品安全與豬瘟疫情管控，均有待查明釐清。

