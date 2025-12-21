即時中心／潘柏廷報導

國防部今（21）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（20）日上午6時至今日上午6時，共偵獲7架次軍機擾台，其中5架次逾越海峽中線進入北部及西南空域；另有中國軍艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲7架次軍機擾台，其中5架次逾越海峽中線進入北部及西南空域。

廣告 廣告

同時，國軍還偵獲中國軍艦7艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／中國蠻橫騷擾！國防部偵獲14機艦、1公務船擾台 5架次逾越海峽中線

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／中國蠻橫騷擾！國防部偵獲14機艦、1公務船擾台 5架次逾越海峽中線

更多民視新聞報導

騙到日本去！2台籍車手涉詐遭逮 竟都未滿20歲

心願漲價！羅馬「特雷維噴泉」許願池將收門票 每人要價2歐元

DEI末日？美政府放話打擊「假平等」 禁歧視白人男性

