即時中心／潘柏廷報導

中國國台辦近年來不斷將一些台灣政治人物列為「台獨頑固分子」，最為知名的莫過於不分區綠委沈伯洋，而國台辦今（7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀也納入清單，消息一出受到各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑受訪時則回應了！

國台辦今日召開記者會，宣布將劉世芳、鄭英耀也列入「台獨頑固分子」並宣稱將依法實施懲戒，消息一出受到各界高度關注；目前在此名單的人包含沈伯洋、前行政院長蘇貞昌、副總統蕭美琴、聯電創辦人曹興誠等人。

對此，梁文傑今日離開立法院內政委員會的會議室後，記者們上前詢問相關議題，他則簡短強調，國台辦現在所列的「台獨頑固分子」全部都是堅決捍衛中華民國存在、堅決抵制中共滲透與各種手段的人，所以政府會繼續堅持下去，「所有被中國列為『台獨頑固分子」的人，我想他們的立場都不會變」。

原文出處：快新聞／中國蠻橫點名！劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固分子」 梁文傑回應了

