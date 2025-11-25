中國行動電源安規將大改 近7成產線恐強制退場、要求明示使用年限、透過螢幕或連網顯示健康度

中國科技媒體IT之家報導，中國工信部已經著手針對行動電源安規設立新標準，正式上線後中國工信部既有3C認證規定將全面失效，且中國工信部將強制使無法達標的工廠停止生產；其中為了讓用戶更透明的得知行動電源健康，草案還包括要求搭載螢幕或可利用手機App檢視電池狀況等資訊。

據稱中國工信部的行動電源新安規是由中國近300家相關供應鏈參與研討後提出的建議為基準，新標準預計在2025年12月公告、2026年2月正式公布，2026年6月開始執行，據參加研討活動的企業負責人表示新規實施後，預計中國行動電源有近70%既有產能無法合規。

新規格將提供多項重要改革，最基礎的電芯將導入更嚴格的針刺測試，以及熱濫用測試條件自現行130度30分鐘改為135度60分鐘，充電電壓耐壓測試也將提高到規範的1.4倍；此外為了讓用戶更明確了解行動電源的狀況，在電路強制要求具備小螢幕或透過連接手機App顯示包括電池健康、使用次數等資訊。

另外新規範還要求須強制在行動電源外殼標註包括建議使用年限、代工廠全稱等資訊，以利消費者能依據建議使用年限適時汰換，此外一旦遇到問題，也可從代工廠資訊進一步掌握生產履歷與組件供應鏈。

