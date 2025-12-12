「中國行動」再出招！斗大劉曉波頭像投影紐約街頭

今年「國際人權日」最動人的一幕！人權組織「中國行動」(China Action)在美東時間12月10日晚間在中國駐紐約總領事館外牆再次進行大型政治投影行動，遭中共全面封鎖的人權活動家劉曉波頭像斗大的出現在大廈外牆，還有以「釋放良心犯」為主題的圖像，投影出8名中國良心犯的名字，提醒人們不能忘記這群勇士。

繼承遺志 喚醒公眾勿忘劉曉波

總部位於美國的人權組織「中國行動」半個月前在中國駐紐約總領事館外牆展開首次大型政治投影行動，當時為了紀念中國「白紙運動」3週年，製作了4組直徑達18公尺的圓形投影圖像；這次適逢12月10日國際人權日，除了再現中國國家主席習近平「小丑鼻」的圖像以及「中國行動」的組織標誌外，還新增已故的人權活動家劉曉波以及「釋放良心犯」的主題圖像。

當晚的投影行動依舊持續近10分鐘，吸引路過民眾抬頭仰望。活動發言人蘇雨桐表示，2010年、15年前的12月10日，正是劉曉波獲頒諾貝爾和平獎的日子，當年劉曉波主張的非暴力抗爭和他們的理念非常契合，因此在這個特別的日子，希望公眾不要忘記劉曉波、不要忘記他的主張。蘇雨桐：『(原音)以圖像的方式喚醒公眾對劉曉波的記憶，希望大家不要遺忘在我們中國還有一個對普世價值、對人權的理解如此深刻的人。他得到了國際的認可，但是他的名字被消失在中國，我們不允許他的名字消失。』

位於美國的「中國人權」執行主任周鋒鎖則指出，劉曉波的頭像是世界上第一個被政府以人工智能禁止出現的圖像。周鋒鎖：『(原音)在那之前只有文字審查，劉曉波的頭像是第一個被用圖像審查的，所以在世界人權日投放劉曉波的頭像有了一個特別的意義。』

劉曉波是首位榮獲諾貝爾和平獎的中國公民，當年在中共的封鎖下，劉曉波在獄中無法到挪威領獎。蘇雨桐說，15年前，她就在頒獎典禮現場。蘇雨桐：『(原音)我是親自在挪威的頒獎現場，親眼看到那兒擺放了一把空椅子，這把空椅子上，說實在的，就是這個內容應該由我們去填充，它不應該是空的。填充的是什麼？填充的應該是我們的行動，我們去繼承劉曉波的遺志，包括傳承他的精神等等。我想中國政府是希望什麼都是空的，但是我們要填上我們的行動、填上我們的勇氣、填上我們對這種精神的繼承。』

釋放良心犯 勇士經歷浮現腦海

另一個以「釋放良心犯」為主題的圖像，投影上8位中國良心犯的名字，包括中國人權捍衛者許志永與丁家喜、「四通橋勇士」彭立發、中國博主「編程隨想」阮曉寰、公民記者張展、「網絡天才」牛騰宇，以及中國留學生胡洋與張雅笛。蘇雨桐：『(原音)三位是非常年輕的，一位是張亞迪，她因為支持藏人，包括推廣藏人文化，現在被捕，而且處在非常不明確的狀態；還有就是牛騰宇，一位非常年輕的，運用現代的網絡技術來把資訊帶給中國國內很多年輕人的一位網絡新生代；另外就是胡洋，他是在荷蘭的留學生，我們把三位新生代也列入其中，表明我們對新生代的一些人也給予了很多的關注，而且呼籲這時代的年輕人一起來反抗這個政權。』

周鋒鎖說，中國的政治犯有太多、太多，人權問題愈來愈惡劣，可是通常無法讓外界得到足夠的關注，藉著世界人權日這天，用科技投影投放出來，引人注目。周鋒鎖：『(原音)在當今社會，我們要跟這樣高科技的極權政府做鬥爭，那必須也是要有創新的精神，尋找最新的方式，這種投影就是現在比較好的方式，比較吸引人，容易引起注意的一種方式。當然在海外投影還有一個意義，就是希望在中國能有一些民眾響應、模仿、跟隨。』

兩度政治投影行動 中共目前未公開反彈

蘇雨桐則談到美國的高自由度，她說，在「白紙運動」3週年投影行動結束至今，完全沒有收到有關部門的任何詢問或關切。蘇雨桐：『(原音)在紐約他們沒有，就是這樣一個非常自然的公民行動。所以我們由這個事情可說，不僅僅是反抗中共，更多的是我們會看到美國，只要我是在法律框架內，我合法、非暴力和平的去表達言論自由，都是被接受和允許的。』

除了美方之外，中國駐紐約總領事館目前也沒有對政治投影行動發表任何聲明，蘇雨桐認為，一方面中國當局面對新型態抗議的評估能力不足，還需要往上報，討論該怎樣應對；另一方面，相信中共也清楚使館外就是美國的土地，美國就是鼓勵言論自由，目前美國政府對於中共的滲透、長臂執法和跨境鎮壓都有著非常大的關切，司法部門也正在審訊一些案例，預計對相關人士進行制裁，因而讓中國駐紐約總領事館和當局至今未公開反彈。