中國行見證先端科技 歐巴馬財政顧問：川普貿易戰根本沒贏
「我剛從中國回來，我們美國沒有贏下貿易戰。」美國前總統歐巴馬政府前財長顧問史蒂文·拉特納（Steven Rattner）近日以此為題在美媒撰文道，中國在AI（人工智能）、汽車、人形機器人、藥物等高端技術領域的發展令他瞠目結舌；「即使在最佳情況下，與中國競爭也將十分困難」。無獨有偶，兩年半後再度訪華的微軟共同創辦人比爾蓋茲也表示，中國在新藥研發等領域的發展速度「超出我的預期」，他對能與中國有合作的機會感到振奮。
據觀察者網報導，2月10日，拉特納在紐約時報發表這篇專欄文章分享自己剛結束的中國之行指出，作為對手，中國實在是太過強大，同時還是關鍵的製造強國，因此無論是通過外交還是激進的政策轉變，都無法成功予以遏制。
拉特納提到，不僅是製造業，中國還在一系列快速增長的領域「威脅美國的領先地位」，包括AI和藥物研發。中國在AI領域的進步令人震驚，盡管在尖端半導體晶片方面仍落後於美國，但中國擁有AI成功的其他關鍵要素——豐足的電力，以及年輕且活力的人力資本。
「盡管川普關稅咆哮不斷，但實際上，我們並沒有贏得這場貿易戰」，拉特納指出。
至於中國科技進步的原因，拉特納認為，中方更好地發揮了政府作用。當政府意識到自己在AI競賽中落後時，明確將其列為「國家優先事項」，並以資金、監管寬鬆以及開發大量發電容量來提供支持。結果顯而易見。
▲ 影片來源：YouTube＠Bloomberg Television（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
「即使在最佳情況下，與中國競爭也將十分困難」，拉特納將話題拉回到美國，他喊話川普政府，想要戰勝中國，關稅毫無作用，而是應做好自己的事情，大力投資本國科技領域。
另外，據蓋茲基金會消息，比爾·蓋茲在2023年6月到訪北京後於昨首次訪華，他出席了在上海張江科學會堂舉行的一場活動，並發表主旨演講，分享了他眼中「真正的進步」：「進步不取決於一個方案有多先進，而取決於它最先惠及誰」。
據媒體報導，此次訪華旨在了解中國合作夥伴在傳染病防控、母嬰與兒童健康、農業等關鍵領域的最新進展。
比爾蓋茲在接受第一財經專訪談及他在海南參觀的中國農業創新進展時表示，他對無融合生殖雜交水稻印象深刻，「取得了難以置信的成果」。中國農業體系在創新領域的加速進步更是有目共睹。
「我始終看好中國的創新能力，在新藥研發等領域的發展速度甚至超出我的預期」，蓋茲表示。他並透露10日還參觀了微軟亞洲研究院在上海的實驗室表示，上海在生物創新與AI領域均處於領先地位，兩大前沿的融合尤其讓他感到振奮。
訪中歸來反思 前美財長顧問：貿易戰美國沒贏 整頓內政才是勝負關鍵
曾任歐巴馬政府財政部長顧問的投資家拉特納 (Steven Rattner)，在結束為期一周的中國訪問後，於《紐約時報》撰文指出一個令美國政府不安的現實：在與中國的競爭中，美國目前並沒有贏。
