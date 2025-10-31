中國衛星拍「台灣高清照」 中國國防部回應：大驚小怪

由長光衛星技術公司所屬的衛星品牌「吉林一號」衛星群公開多張從太空俯瞰台灣的高解析度影像。（圖／翻攝自微博「China航天」）





中國長光衛星技術公司在10月25日「台灣光復紀念日」當天，公布多張由「吉林一號」衛星從太空俯瞰台灣的高解析度影像，配合同步發布的文字聲明，強調「為祖國統一、民族復興共同奮鬥」。中國國防部也在例行記者會上對此表態，「大驚小怪」。

吉林一號釋出共計8張涵蓋台灣各地的衛星影像，範圍包括日月潭、阿里山、恆春半島、鵝鑾鼻、台北市區、中正紀念堂、台北港、新竹科學園區。畫面以極高的清晰度呈現山脈林地、湖泊水面、城市道路網絡、沿海地形等細節，部分地區甚至可辨街道與建築構造。

有媒體在例行記者會上發問，商用衛星「吉林一號」公佈了多張台灣高清衛星影像，在衛星視角下，台灣的每條街道都清晰可見，有台灣輿論表示，中國科技發展令人驚嘆，商用衛星拍攝圖片如此清晰，軍用衛星想必更清晰，請問發言人對此有何評論？

中國國防部新聞發言人張曉剛。（圖／中國國防部）

中國國防部發言人張曉剛表示，中國的衛星看看中國台灣的大好河山很正常，沒有什麼好大驚小怪的。

根據《澎湃新聞》報導，一位長期關注航太技術發展的專家，中國商業遙感衛星空間解析度已經達到0.5公尺的水平，這個解析度可以分辨坦克、裝甲車等目標。商業衛星有這個能力，那軍用衛星如何，大家可以發揮想像。