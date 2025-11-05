中國衛星曬台灣高清照！國台辦自嗨喊「家的俯瞰」：都是祖國錦繡河山

記者陳思妤／台北報導

中國駐美大使館近日在社群平台X上由「吉林一號」衛星拍攝的台灣照片。（圖／翻攝自@ChineseEmbinUS X）

長光衛星技術公司的「吉林一號」日前公布台灣的高清衛星圖，包括日月潭、阿里山、台北市區、中正紀念堂，並宣稱「這些都是中國的」。國台辦今（5）日又嗆，這是「家的俯瞰」，都是祖國的錦繡河山，都是中華民族的美好家園。

國台辦今天舉行例行記者會，新任發言人張晗提到「吉林一號」時聲稱，台灣是祖國的寶島，隨著大陸科技水準的持續提升，「我們丈量國土更精準，守護家園更堅實，擁抱未來更篤定」。

張晗稱，正如網友所言，這是「家的俯瞰」，不論是巍峨的萬里長城，還是秀美的日月潭；不論是高樓林立的上海，還是繁忙的台北港，都是祖國的錦繡河山，都是中華民族的美好家園。他說，誠摯歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，飽覽大好河山，見證神州風貌，感受家的溫暖。

中國媒體提問時也聲稱，「高德地圖在台灣實現全局覆蓋，提供車道級導航、實時路況等功能，語音播報改用左轉、右轉等本地化表述，發音清晰準確島上有網友稱讚好用，表示『感覺和大陸距離近了很多』。對此有何評論？」

張晗回應，自己沒有掌握具體情況，但對美好、便捷生活的追求是兩岸同胞的權利。她稱，隨著科學技術的發展創新、產業及服務的升級完善，越來越多的大陸物品、服務成為台灣民眾的日常選擇，「我們對此喜聞樂見，希望越來越多台灣同胞可以享受到大陸的好產品、好服務」。

此外，神舟21號載人太空船升空，還載著4隻小鼠，而近日質詢金句被編成洗腦神曲《沒出息》引起討論，有中國網友聲稱，要把「太空小鼠」取名為「從從、容容、游刃、有餘」。對此，張晗說，經過多年努力，中國航天事業取得了一系列舉世矚目的輝煌成就，「這次小鼠的太空之旅，成為兩岸同胞共同聚焦太空探索的另一個見證」，反映出大家對大陸航太科技進步的由衷自豪與期待，樂見兩岸網友用這種別出心裁的方式參與其中，共同分享這份榮耀。

