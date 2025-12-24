中國被拒絕了! 疑美授意 阿根廷喊卡天文望遠鏡 總統表示有軍用疑慮

中國與阿根廷合作的太空望遠鏡計畫。 圖：翻攝自 X《Análise Geopolítica》

[Newtalk新聞] 中國與阿根廷合作的「中阿合作 40 米射電望遠鏡項目」（）天文台計畫，近期被阿根廷總統哈維爾．米萊（Javier Milei）緊急中止。據《德國之聲》報導，係由於其「可能有軍事用途」，另一方面美國最近也為阿根廷提供一筆相當重要的援助，導致外界猜測米萊的行為是基於川普政府的意見。

阿根廷總統哈維爾．米萊。圖：翻攝自 X《El Electoral Colombia》

與中方合作的阿根廷聖胡安大學強烈否認了這種說法，天文學家埃里克．岡薩雷斯（Erik González）表示該設施的軍事潛力極為有限。首先，天文望遠鏡的軍事價值主要取決於雷達裝置，而該設施並不具備，且此望遠鏡的旋轉速度僅僅是為了抵銷地球自轉而設計，要能追蹤衛星或航空器，還需要再提速 100 倍。

他進一步指出，天文觀測基地要取得最大效益，兩個觀測點最好盡可能遠，中國的對蹠點大致就在阿根廷，因此這是完全合理的選擇。除了天文台，中國在火地島的一處港口工程也受到衝擊。

由於其中受美國影響的疑慮，有網友表示 :「再次說明這個世界的運作機制是基於權力，而不是規則」、「天文望遠鏡怎麼軍用？用來瞄準火星嗎？」等等，前阿根廷駐美大使何塞．博爾東（José Bordón）表示，米萊總統必須做出最有利阿根廷的外交決策，以免淪為大國博弈的犧牲品。

