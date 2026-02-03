中國被挖呼麻黑歷史！58歲金鐘視帝慘遭換角 回台驚曝成「便當外送員」近況

屈中恆為老婆便當店當起「外送員」。董孟航攝

58歲的屈中恆20年前呼麻案黑歷史，去年在中國宣傳演出舞台劇《寶島一村》時，再度被觀眾嗆聲，最終在中國的演出也被換角。3日他出席《全民大劇團聯合開賣》記者會，在台演出《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，被問是否有壓力？趕緊被導演謝念祖擋下問題。

謝念祖說，那是導演賴聲川「表演工作坊」發生的事情，在「全民大劇團」場合就不回覆了。而屈中恆也面露尷尬，表示不會因此有壓力，這次劇中則將與朱德剛、涂善存合作。

屈中恆（右起）與朱德剛、涂善存合作《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》。董孟航攝

老婆下令「送便當」！屈中恆不清楚經營狀況

老婆Vicky所開的便當店，去年也無預警收攤，屈中恆被問到此事，直說對便當店狀況完全不了解，現在只是實體店收攤，改成線上外送，並笑說：「她（Vicky）叫我去送便當，我就去送。」

眾人訝異金鐘視帝竟當起外送員，屈中恆也解釋，會去送的地方大多是電視台、劇團，原本就認識的，圈內好友也都會力挺生意，一旁演出《你好，我是接體員》的黃嘉千也說吃過覺得很不錯。

屈中恆（右起）、朱德剛、涂善存搞笑在記者會上穿睡衣。董孟航攝

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



