中國裁判文書網：法官隱名、文書上載量驟減與司法透明倒退的討論

中國媒體報導，中國裁判文書網有文書隱去法官姓名及案件編號，其後官方稱部分操作人員不熟悉文書要求，錯誤隱名屬不當，已要求整改。

中國裁判文書網被指是司法改革下的產物，要求法院在互聯網公開裁決文書。

網站近年經歷連番改動，上載文書數量驟減，用戶須註冊方能使用。

BBC中文採訪熟悉中國法律的維權律師及學者，講解文書網的背景及近年變動，分析事件爲何標誌司法透明的倒退。

《南都》揭裁決書隱去法官姓名

據《南方都巿報》今年1月初的報導，在中國裁判文書網約兩萬篇文書中，有審判員、法官助理及書記官的姓名被隱名，以「XXX」的形式處理，時間集中在2024年至2025年間，分佈各個地區，以四川、內蒙古及河北三地居多，浙江、山東、河南、天津、北京等地法院的文件亦出現相關情況。

其後，最高人民法院審判管理辦公室負責人表示，法官姓名和案件案號不應作隱名或模糊處理，又指部分操作人員不熟悉文書隱名要求，錯誤隱去法官姓名和案號屬不當作法，已要求相關法院整改。

事件在中國國內引起了輿論反響，《澎湃新聞》的評論指出「法官姓名、案號既不屬於個人隱私，也不屬於國家秘密的範圍」，公示姓名是體現法官對審判過程、結果及當事人負責，「不能打『馬賽克』」；《解放日報》評論歸納「社會公眾對裁判文書網的關注，本質上是在關心司法是否足夠公正公開」；亦有公眾號文章表示「必須得旗幟鮮明反對上網文書隱去法官姓名」。

BBC中文翻查最高人民法院的《關於人民法院在互聯網公布裁判文書的規定》（2016年實施版本），除涉及國家秘密、未成年人犯罪等情況外，裁判文書應在生效七個工作日內在互聯網公佈，若有內容不公佈，亦應公佈其案號、審理法院、裁判日期及不公開理由。

「中國法治的重大倒退」

目前旅居日本的中國維權律師伍雷（本名李金星）表示，該事件標誌中國法治的重大倒退，「但是坦率地講，也沒有那麼重要，因為中國並不是判例法（case law）」。

伍雷曾主力處理刑事辯護，現已被官方吊銷執照。他表示，裁判文書網是一個「法律人使用」的重要工具，例如可研究中國的「尋釁滋事」罪名有多「濫用」，或透過判決書可了解各地針對同一罪名或有不同判刑。他過去亦曾利用平台下載一批案件資料，當中包括與新疆相關的非法宗教傳播或分裂罪行。

伍雷指出，法官在裁決書上的名字是用來宣告「你對這個案子終身負責任」，「為什麼不披露自己的名字，他實際上就害怕社會知道他在幹壞事，就是幹髒活的人，不願意承擔責任」，並質疑官方「整改」的說法，估計日後或會再度隱去相關訊息。

資料顯示，中國裁判文書網於2013年7月1日上線，翌年正式落實法院須公佈裁判文書的規定，當時強調「以公開為原則，以不公開為例外」。

這項措施可追溯至2013年中共的十八屆三中全會，當時通過的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》提到「增加法律文書說理性，推動公開法院生效裁判文書」。

伍雷指出，當時還強調司法公開、聽審公開等，裁判文書網屬於整體司法改革的其中一部分。他認為，網站帶有標誌性的意義，「更多的象徵一個司法系統對社會的公開態度」，「至少說明它（司法）願意接受人民群眾的監督，非常重視人民群眾對它的評價。」

註冊登錄或導致自我審查？

中國媒體其後稱文書網為「全球最大的裁判文書資源庫」，亦有媒體曾言，利用文書網資料完成反腐調查報道。裁判文書網網頁顯示，目前的文書總量逾1.6億篇，訪問總量超過1226億次。

美國喬治城大學（Georgetown University）亞洲法中心執行主任托馬斯·克羅格（Thomas Kellogg）向BBC中文指出，司法透明化的趨勢始於2010年代初，由時任最高法院院長周強大力推動，核心是加強中央對龐大且分散的司法機構的監督，同時黨的領導層亦希望藉此改善司法決策。

然而，BBC中文記者實測網站功能，目前點擊搜尋後須以支付寶註冊帳號，並以手機號碼或社交媒體等方式登錄才能使用相關功能。

克羅格表示，資料庫推行註冊制，意味著使用行為或被追蹤，反過來可能導致中國用戶在公開評論資料庫的內容時自我審查。

另一名被吊銷執照的中國維權律師謝燕益向BBC中文表示，文書網使用門檻高，近年未曾成功登陸，他更加關注文書網運作背後有否具體的監察機制，反問「中國一年有多少案件，出了多少裁判結果？我們如何判斷不是選擇性的發佈？靠自己監督自己行不行？」，並質疑「他不公開，你又能怎麼樣？你能如之奈何？」

文書上載量驟減

然而，隨著時間推移，伍雷認為司法改革的主調也變成「對黨的忠誠」，「司法公開的宗旨並不符合共產黨領導下的司法目的，他認為公開了不好，對他來講，構成了巨大的威脅」，人民群眾可以透過文書網找到政治犯、上訪或結社的案件，便會質疑「為什麼你要判人家？」

他觀察，在幾年前開始，網站公開文書的質量與數量大幅下降，很多案件資訊屬不公開，又指身邊的同行已經少用裁決文書網，也因資料不全面，研究價值大減。資料顯示，2022年轟動一時的「鐵鏈女案」引起社會對拐賣婦女的關注，其後有涉及拐賣的判決書從網上被移除。

近年官方連番改動文書網，上載文書數量由2020年的1920萬件，減至2024年約969萬篇。2023年底，官方擬於翌年推出「全國法院裁判文書庫」，支持「全國法院幹警在四級法院專網」查詢檢索，惹來只供內部使用的擔心。當時官方回應記者提問時，提及文書網有三大不足，包括數量龐大檢索不便利，信息披露影響當事人及數據被網絡爬取衍生的問題。

最高法同時強調稱，「公開」與「公佈」不能劃等號，司法公開並不意味著所有司法訊息都要在網路上發佈。

中國最高人民法院发布的《人民法院第六個五年改革綱要》（2024年至2028年）曾明確指出，在堅持深化司法公開的基礎上，完善國家資料安全、公民個人資訊和企業合法權益的保護機制，完善上網文書隱名規則和庭審公開規則，推動加強對不當使用司法公開資訊行為的監管。

2024年6月開始，裁判文書網採取隱名處理當事人信息，自然人只留姓氏，企業隐去字號和法定代表人信息。

「資訊本身就是一種風險」

美國福特漢姆大學法學院（Fordham Law School）教授明克勝（Carl Minzner）熟悉中國法律，亦是美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）的中國事務高級研究員。

他向BBC中文表示，裁判文書網本身是改革時期的產物，曾被視為邁向「陽光司法」的重要一步，當時中國當局致力透過司法與行政透明作為治理工具，以建立公眾信任並約束地方官員，「這個時代已經過去了。」

明克勝指出，在分析這一波「法官匿名化」時，應避免單獨視之為司法透明度下降的指標，因為文書網早已面臨多重壓力，當中有部分明顯帶有政治色彩，官方過去採取多項措施，包括減少上載案件、引入註冊要求及資訊匿名化等。他認為大量刪除案件數量更值得關係，並引用另一名法律學者李本（Benjamin Liebman）的研究指出，當局常用以壓制異見者的「尋釁滋事」等口袋罪的案件已被移出資料庫。

明克勝分析，當局一方面擔心某些政治或社會敏感議題的案件引發過度關注，但強調「並非所有壓力都來自政治」，因商業機構曾經爬取資料庫，用於開發產品與工具（如信用評分或背景調查），有可能永久影響涉案人士；中國法官與官員曾遭遇騷擾、甚至暴力攻擊，文書網的透明度可能加劇風險，匿名化操作反映官方試圖保護人員免受類此壓力。

「中國當局更清楚意識到，資訊本身就是一種風險，必須更嚴格地管理、控制與展示，」他表示，中國的一黨體制一向在這一原則下運作。