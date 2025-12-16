中國裁定：對歐盟豬肉實施5年反傾銷稅

中國商務部今天(16日)宣布，將從12月17日起對部分歐盟豬肉及豬副產品徵收4.9%至19.8%的反傾銷稅，為期5年。

中國根據「反傾銷條例」，自去年6月17日起對歐盟的進口豬肉及豬副產品展開反傾銷調查。如今調查告一段落，當局認定歐盟在進口豬肉方面存在傾銷行為，造成「國內豬肉及豬副產品受到實質損害，並且傾銷與實質損害之間存在因果關係」，決定徵收4.9%至19.8%的反傾銷稅，較去年9月初步裁定的15.6%至62.4%稅率大幅降低。

在北京展開這項調查前，歐盟正針對中國電動車的政府補貼措施進行調查。外界普遍將北京的行為視為對歐盟的報復。

中國商務部發言人今天表示，這次反傾銷調查的結果「客觀、公平、公正」，強調國內相關產業正面臨困難，「保護呼聲很高」。

中國是全球最大的豬肉消費國。根據中國海關數據，去年光從西班牙進口的豬肉產品就高達人民幣43億元。(編輯：楊翎)