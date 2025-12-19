中國補貼再引話題！ 謝金河：半導體AI「用國家的雞、將來誰的蛋」

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



福耀玻璃的創辦人曹德旺在中國民營企業家年會上致詞，中國補貼政策再度引發討論。財訊傳媒董事長謝金河表示,這些年，中國國家補貼從房地產，到新能源車，現在轉向AI，人形機器人，半導體，用國家的鷄，將來不知會是誰的蛋？

謝金河指出,曹德旺他把中國民營企業家分成四大類：

一是以柳傳志為代表的聯想，他說這是用國家的飼料來餵養國家的鷄，下的蛋歸自己！

二是他和任正非的華為，他說福耀和華為是自己買鷄下蛋，用蛋孵鷄，一直循環！

三是許家印的恆大，他說旣無鷄，也無蛋，怎麼辦？原來是偷國家的鷄，盜銀行的蛋，沒有飼料，全國騙！

四是以馬雲，李彥宏的阿里，淘寶和百度為代表，拿著原本應該屬於政府的鷄籠，把圈到的鷄和蛋全吃了！

謝金河指出,看到曹德旺這一席論述，令人拍案驚奇！他很精準地把中國民營企業家分成四大類，真正他肯定的只有他自己的福耀玻璃及任正非的華為的「買鷄生蛋，一直循環」。這些年福耀玻璃業績蒸蒸日上，去年淨利43.38億人民幣，和台灣的台玻一直虧損大異其趣，福耀以浮式玻璃為主，後來切入汽車玻璃，全球市佔率超過五成，這些年曹德旺不停併購，也捐款做公益，一直有好名聲。

他說的柳傳志是聯想創辦人，這幾年交棒給女兒，卻風波不斷，前幾年滴滴的事件仍餘波盪漾。柳傳志把國家的聯想變成自己的。最不堪的是許家印，鷄和蛋都是偷來的，飼料也是全國騙。

過去幾年，中國房地產大亨突然間富可敵國，原來錢都是銀行搬過來的！台灣向銀行借款叫負債，中國叫「資產」，原來借來的錢是不用還的！許家印倒下很久了，迄今，金融呆帳沒有人敢清理！

謝金河分析，曹德旺批評馬雲和李彥宏用政府的鷄籠，把圈到的蛋和鷄都吃了！這個描述實在很貼切。許成鋼教授的制度基因，其實是在探討這個結構。這些年，中國國家補貼從房地產，到新能源車，現在轉向Ai，人形機器人，半導體，用國家的鷄，將來不知會是誰的蛋？

