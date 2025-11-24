中國製行動電源Anker火燒車 日本警示：41萬顆「回收率僅9.2%」恐藏爆炸風險

日本消費者廳於2025年11月18日公開最新重大產品事故報告，指出中國知名配件品牌Anker旗下的熱銷行動電源「Anker PowerCore 10000（型號：A1263）」涉及火災事故；該產品已於10月宣布召回，呼籲持有者應立即停止使用並確認序號。

事故發生於車內充電釀禍

根據消費者廳公開的報告（案件編號A202500845）顯示，最新一起事故並非發生在行動電源本體充電時，而是在車內使用該行動電源為智慧型手機充電的過程中，行動電源及其周邊起火燃燒，造成損毀。



據了解，這款行動電源鋰電池內部可能混入微細異物，導致短路並引發自燃或爆炸風險；雖然發生原因來自Anker的外包供應商，但這也顯示供應鏈管理與品質控制出現了漏洞。

受影響數量超過41萬個 但回收率僅9.2%

Anker Japan雖然已於2025年10月21日啟動Anker PowerCore 10000召回程序，但鑑於該產品極為暢銷，目前的回收進度仍有很大努力空間；根據統計，目前這款行動電源在日本受影響數量超過41萬個，但截至11月18日為止，回收率僅9.2%。



相較於2025年11月5日報告的1.4%，回收率已上升7.8%，顯示宣導有初步成效，但仍有超過九成產品流落在外。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）