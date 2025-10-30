即時中心／黃于庭報導

中國製鋼品、啤酒近年以低價輸台，對我國產業造成巨大衝擊；後者甚至於今（2025）年6月市占率超車國產老牌啤酒，顯然已出現「死亡交叉」。財政部初步認定其有傾銷行為，決定課徵臨時反傾銷稅，最高稅率達51.94％。對此，經濟部昨（29）日召開貿易救濟審議會，會中就中國特定熱軋扁軋鋼品及啤酒反傾銷案之產業損害最後調查結果進行審議，均認定國內產業遭受實質損害。

經濟部表示，特定熱軋扁軋鋼品案調查資料涵蓋期間（2021年至2025年6月），中國熱軋扁軋鋼品進口量逐年大幅增加且持續降價；國產品不得不跟進減價，甚至低於成本銷售，惟客戶仍流失，導致內銷量及市場占有率持續下降。

廣告 廣告

正因如此，我國產業生產、獲利以及僱用員工數等重要經濟指標均呈現下降趨勢，顯示中國熱軋扁軋鋼品傾銷進口已對國內產業造成顯著不利影響。



啤酒案調查資料涵蓋期間（2021年至2025年6月），中國啤酒進口量持續增加，且進口價格均低於國產品內銷價格，以致國產品內銷量、市場占有率降低，國內產業獲利持續惡化，僱用員工人數減少、工資下降，顯示中國大陸啤酒傾銷進口已對國內產業造成不利影響。



此外，財政部針對啤酒案回溯課徵反傾銷稅部分，已認定有短期間內大量進口之進口商，本次審議會議亦認定其有大量進口、增加存貨，且進口價格較本案展開調查前還低，對國內產業持續造成損害。其搶先進口，累積大量存貨待售，規避臨時反傾銷稅，可能破壞反傾銷稅之救濟效果。



最後，經濟部指出，該2案之產業損害最後認定結果將通知財政部，並由該部提交關稅稅率審議小組，審議是否課徵反傾銷稅。

原文出處：快新聞／中國製造慘了！經濟部認「2商品」損害台灣產業 擬重課反傾銷稅

更多民視新聞報導

【木星齋主專欄】命理漫談 你的命盤究竟是貴人多還是小人多？

台積電開盤站上1515元平天價！ 台股早盤漲逾2百點

劉世芳、管碧玲傻傻分不清楚？ 謝龍介又挨轟「質詢率國會墊底」

