中國製造業景氣近10年最長萎縮期 經濟放緩壓力加劇

中國政府週五（10/31）公布最新數據，顯示製造業活動持續疲軟，已連續7個月減少，下滑期間達9年多來最長。隨著經濟放緩加深，今年第四季的展望不佳。

中國國家統計局週五公布的製造業採購經理人指數（PMI）官方數據為49，低於9月份的49.8，達6個月來最低，且仍位於收縮區間。路透社與彭博社調查的經濟學家均預估中位數為49.6。

至於建築與服務業的非製造業活動指數，則小幅回升至50.1。該指數9月曾下滑至50，正是判斷經濟規模收縮或成長的臨界點。

中國國家統計局首席統計師霍麗慧在數據發布的解讀聲明中表示，製造業採購經理指數下滑，是因為十一假期前「部分需求提前釋放」，以及「國際環境更趨複雜」，製造企業的「供需兩端有所放緩」。

彭博新聞指出，美國總統川普與中國國家主席習近平週四（10/30）在南韓會晤達成協議，可望暫時緩解雙方摩擦，為中國經濟帶來喘息空間。

中國今年第三季經濟成長降至一年來最低，雖然全年成長仍有望達到約5%的目標，但許多分析師預測，2025年第四季將是中國2022年疫情解封以來表現最差的一季。

根據最新數據，中國製造業PMI當中的5個分類指數都低於臨界點，跌至收縮區間；其中「生產指數」為49.7%，較9月下降2.2個百分點，是4月以來首次跌落跌入收縮區間。

分析指出，除了國際環境風險，中國國內需求疲軟也衝擊中國製造業展望。中國人民銀行（央行）第三季的家戶調查顯示，居民消費意願下降，對就業前景更加悲觀。

