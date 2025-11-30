中國製造業PMI連8月萎縮創紀錄 全球需求難補對美貨運下滑

圖為位於中國山東省的一間工廠。路透社



中國國家統計局今日（11/30）發布製造業採購經理人指數（PMI）顯示，中國11月工廠活動有所改善，但仍處於收縮狀態，而隨著中國經濟放緩加劇，其連續下滑紀錄再創新高。

據國家統計局官網顯示，中國官方製造業PMI為49.2，雖較上月的49.0上升0.2個百分點，但仍連續第8個月低於50榮枯線，亦比彭博（Bloomberg）調查經濟學家預估中值的49.4要低。

彭博指出，本季迄今為止，中國的工業生產增幅創今年初以來的最低紀錄，出口亦意外萎縮，這是由於全球需求未能填補中國對美貨運量下滑的影響。

儘管美國總統川普（Donald Trump）上月與中國國家主席習近平在南韓會晤後，雙邊貿易戰達成暫時停火，美中緊張局勢已有所緩和，但最近幾週，中國與日本的外交爭端加劇了貿易不確定性，北京當局正考慮採取經濟反制措施。

除了地緣政治風險外，疲弱的內需仍為中國工廠前景蒙上陰影。今年10月，中國零售額增速連續第5個月放緩，創下4年前因新冠疫情封店以來的最長紀錄。

自9月下旬以來，中國已注入總值1兆人民幣（約合4.4兆台幣）的額外刺激資金，包含放寬各省份未使用的債券額度以擴大投資並償還企業欠款，以及為政策性銀行提供新資金以刺激投資。

展望未來5年，北京當局已明確表示，在承諾將「顯著」提高消費在經濟中的比重同時，仍將繼續把科技與製造業列為首要發展重點。今年中國經濟增長中，淨出口貢獻了近三分之一。

中國經濟增速上季放緩至一年來最低水準。分析師預期，本季增速將進一步下滑，可能創下自2022年第4季以來的最弱表現，當時中國正逐步解除「清零」封控政策。

