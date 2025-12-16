「中國製造」不再只靠價格取勝！從世界工廠到供應鏈樞紐，中國貿易策略全面升級

今年以來，雖然全球地緣政治摩擦不斷，並且面臨多重關稅壓力，中國的出口表現依然展現超乎預期的韌性，今年前11月出口年增5.4%，貿易順差首次突破1兆美元。專家認為，「中國製造」的競爭力已經不再僅限於單純的價格因素，貿易策略的全面升級，將是中國未來在全球經濟中穩固地位的關鍵所在。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，這種韌性部分得益於其貿易對象的多元化，以及全球市場對中國中間產品和資本財的持續需求。實際上，在關稅方面的劣勢，並未像先前預期的那樣顯著削弱中國的出口能力。與此同時，中國平均出口價格的下降趨勢，主要是受到國內貶值壓力，以及人民幣兌歐元等非美元貨幣相對走弱的影響。

然而，單純的出口成長並非中國長期的唯一目標。蕭正義說，中國正積極尋求平衡進出口結構，並將策略目光轉向更為深遠的全球佈局。

觀察美國進口數據，美國對中國資本財和中間產品的需求，近年來對價格的敏感度正逐步下降，這暗示著中國在供應鏈中的「不可替代性」正在提升。

蕭正義強調，儘管如此，價格因素依然是市場競爭的關鍵。近期10%的關稅下調，使美國對中國消費品的關稅與對某些新興經濟體的關稅持平，這預計將提振中國對美國的出口。更值得注意的是，2024年美國進口的最低價格的消費品中，約有67%仍原產於中國，遠高於中國在美國消費品進口中32%的占比，再次證明了供應鏈的深度與效率優勢。

面對交易夥伴對其出口競爭力的日益擔憂，中國在新的五年規劃中，承諾透過加強貿易與投資合作來平衡進出口結構。

蕭正義說明，其中「對外直接投資」將成為一項具備巨大成長潛力的可行策略，參考日本過去的經驗，也就是加強對外直接投資並實現本地化生產，是中國可以仿效的模式，因為將部分產能轉移至海外，能更貼近終端消費者市場，並在一定程度上緩解貿易緊張關係。

對於部分交易夥伴而言，允許中國透過直接投資建廠、以出口替代為目的進行本地生產，或許是解決當前貿易失衡的務實方案。

他表示，儘管各國針對中國海外投資的國家安全審查日益趨嚴是個重要挑戰，但中國的對外直接投資仍具有極大的成長潛力。在外商直接投資方面，也正發生微妙且重要的趨勢轉變，在當前貿易前景不確定的背景下，跨國公司正在重新評估對中策略。

蕭正義指出，隨著部分跨國公司將其策略從過往的「立足中國，服務中國」（In China, For China）調整為更具全球視野的「立足中國，服務全球」（In China, For Global），外商直接投資呈現回升態勢，而且中國的外資研發中心數量有所增加。一些跨國公司暫停了將供應鏈從中國轉移出去的計劃，轉而探索利用中國的創新能力，以增強其全球競爭力。

蕭正義強調，如果這一外商直接投資趨勢持續下去，可能意味著「再全球化」迎來了新的階段：中國不再僅是承接訂單的「世界工廠」，更是全球創新鏈、供應鏈和資本鏈中不可或缺的「創新中心」。這種貿易策略的全面升級，將會成為中國未來在全球經濟中穩固地位的關鍵。

