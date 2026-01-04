「中國製防空」淪裝飾！中共戰狼切割：委國不堪一擊

國際中心／李明融報導

美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判，美軍在短時間內完成打擊並活捉領導人，引發國際社會關注，對此，前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進不僅沒有聲援委內瑞拉，反而開酸「委內瑞拉馬杜洛政權的不堪一擊程度也是創了現代戰爭記錄的，簡直滑稽」。









美軍神速活捉馬杜洛！「中國製防空」淪裝飾⋯中共戰狼切割：委國實力不堪一擊

針對馬杜洛夫妻被捕，胡錫進發文稱委國不堪一擊。（圖／翻攝自胡錫進微博）

馬杜洛夫妻兩人在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，川普隨後公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，馬杜洛戴眼罩、手銬押送紐約的畫面也曝光，接著川普宣布美國將「立即接管」委內瑞拉「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接」。對此，前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，不僅沒有聲援委內瑞拉，還大酸「委內瑞拉馬杜洛政權的不堪一擊程度也是創了現代戰爭記錄的，簡直滑稽」。胡錫進指出，美國這次突襲委內瑞拉幾乎沒遇到抵抗，委內瑞拉成為現代戰爭中，總統被第一時間抓走的唯一例子，並稱委國表現的程度已經冷戰後美國所有敵人中最差的，直言「馬杜洛到底是什麼人另說，但他無疑成了一個舉世無雙的政治笑柄」。

美軍精準轟炸委內瑞拉重要軍事基地，及多處港口。（圖／翻攝自X）

目前對美國入侵行動表示強烈抗議的國家包括俄羅斯、哥倫比亞、古巴、伊朗及白俄羅斯；歐盟等歐洲國家則表態較為委婉，僅表示「關注事態發展」並要求「遵守國際法」。胡錫進認為，正因為馬杜洛政權垮得太快、表現過於不堪，這極可能削弱國際輿論對其同情的程度，進而降低對美國入侵的譴責力道。胡錫進解析，川普以「打擊販毒」為由突襲只是藉口，核心目的是重新嚴厲控制拉美，奉行「川普版門羅主義」，達成殺雞儆猴的效果。值得注意的是，委內瑞拉軍方耗資巨額採購的防空系統，包含「中國製」JY-27 反匿蹤雷達與俄製 S-300 防空系統，在此次美軍入侵中竟完全未發揮預警功能，讓美軍不費吹灰之力便摧毀重要軍事設施。





