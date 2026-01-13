中國製電子煙藏包裹闖關 X光檢查儀結合搜救犬攔截

cnews204260113a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署北部分署第二岸巡隊員，昨（12）日晚間9時許，於基隆港執行國內航線客貨船出港檢查勤務，運用手持及背散射X光檢查儀，結合搜救犬嗅聞，進行包裹拆檢。第二岸巡隊表示，當場查獲電子煙主機及煙油乙批。這批電子煙及煙油均未經衛生福利部核准，而且為中國製造，貿然使用恐危害國人健康。

北部分署表示，昨晚清點數量為電子煙主機1支、煙油12盒，成功攔阻違禁品闖關流入市面，全案將依違反《菸害防制法》等規定，函送主管機關裁處。因應歲末春節前夕，國內貨運量大幅攀升，為防杜不法分子，利用海運管道夾帶違規物品流入市面，已全面升級邊境查緝作為，整合基隆商港安檢所、司法小隊及偵搜犬區隊能量，動用高科技裝備，持續強化基隆商港國內航線貨物檢查作為。

第二岸巡隊呼籲，電子煙製品屬於法令嚴格管制物品，全面禁止輸入、販售及供應，任何形式的運輸行為均屬違法，而且成分與標示來源不明，恐對民眾健康造成嚴重風險。將持續結合科技裝備、專業人力及跨機關聯防機制，強化港區貨物查驗與邊境管控，嚴防非法菸品趁勢流竄。

海巡署呼籲，民眾如於港區或岸際，發現任何可疑情事，請即撥打118海巡報案專線，海巡人員將於第一時間派員調查處置，共同守護港區秩序與公共安全。「

照片來源：海巡署提供

