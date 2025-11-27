中國製麒麟、百威雪津啤酒要被課反傾銷稅了 被中鋼點名的「中國的」鋼品也被課反傾銷稅5年

熱軋鋼品應用於建築與結構工程、汽車工業、家電、鋼管油氣管線與高壓氣體容器等。（圖片來源／經濟部）

財政部關務署今（27）日公告，對自中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，溯自民國114年7月3日起實施、為期5年。啤酒稅率依廠商別最高51.94%，熱軋鋼品最高20.15%，且啤酒案另對部分進口商啟動臨時措施前90日回溯課稅。

關務署表示，兩案均已由財政部與經濟部完成最後認定，確認涉案廠商確有傾銷情事，且其傾銷進口對國內產業造成實質損害；並依經濟部提供之諮詢意見，未見採行措施對整體經濟利益有明顯負面效果。

值得注意的是，全球鋼鐵正成貿易救濟主戰場，美國、歐盟與加拿大近年透過落日複審、配額與關稅等工具，並在OECD等多邊場域討論過剩產能監測，強化對「低價出口」的共同防線。

啤酒最高51.94％並啟動部分回溯，熱軋鋼品最高20.15％

依今日公告內容，啤酒案課徵對象及稅率分別為：百威雪津啤酒及其關聯製造商與關聯出口商31.30％、麒麟啤酒（珠海）19.13％、其他製造商或出口商51.94％；熱軋鋼品案則為寶山鋼鐵、寶鋼湛江、上海梅山等關聯製造商16.10％，其他製造商或出口商20.15％。

此外，關務署指出，啤酒案另有「部分進口商」符合「明知或可得而知」且「短期間內大量進口」等要件，為避免搶先囤貨破壞救濟效果，將對其在臨時課徵日前90日內（114年4月4日至7月2日）進口之涉案啤酒回溯課徵反傾銷稅；而進口商先前繳納的臨時反傾銷稅若高於依核定稅率計得之稅額，將依規定退還差額。

從立案調查、臨時稅再到五年措施，兩案關鍵時程一次看

回顧程序，兩案均由國內產業提出申請後，財政部於114年3月11日公告展開反傾銷調查。啤酒案由台灣釀酒商協會提出，主張中國製啤酒長期以低價銷台、衝擊國內市場；熱軋鋼品案則由中鋼與中龍提出，關務署亦在新聞稿提及中國大陸鋼鐵產能過剩、低價出口對我國產業造成損害等背景。

在初步調查階段，財政部自114年7月3日起對兩案涉案貨物臨時課徵反傾銷稅（當時設有一定期間的臨時措施）。此後財政部於9月24日先就「是否傾銷」作成最後認定；其中啤酒案最後認定稅率（如百威集團31.30％等）亦在當時公告。

至於產業損害部分，經濟部貿易救濟審議會於10月29日審議兩案之損害最後調查結果，均認定國內產業遭受實質損害並通知財政部，最終接續完成今日的5年措施公告。

國際觀察：鋼鐵為各國反傾銷主戰場，啤酒案則屬較少見品項

從國際經驗看，鋼鐵向來是各國最常啟動反傾銷／反補貼調查的品項之一，主因在於鋼鐵具「同質性高、價格透明、產能循環劇烈」特性，當出口國出現供給過剩或低價外溢時，進口市場的國內業者往往最先感受到價格壓力。

以美國為例，美國國際貿易委員會（USITC）在2025年9月的五年落日複審中即認定，若撤銷對包括中國在內多國「熱軋鋼品」的既有反傾銷稅令，將可能導致國內產業損害持續或再現。

歐盟曾就「特定熱軋扁軋鋼品」對中國課徵反傾銷稅（2017年法規），該措施在2023年6月期滿失效，並改以2023年新法規延續反傾銷與反補貼措施，同時再加上鋼鐵整體保障措施的關稅配額機制。

加拿大方面，加拿大國際貿易法庭亦在2022年針對「平軋熱軋碳鋼與合金鋼板帶」的期終審查中，延續對包含中國在內來源國產品的救濟措施。

同時，根據路透與美聯社報導，加拿大總理卡尼剛在26日宣布一籃子護產方案，其中包含對風塔、預制建築、緊固件與電線等「鋼鐵衍生產品」課徵25%新關稅，預計自12月26日生效，涵蓋約100億加幣進口額，並同步下調部分鋼品進口配額、強化邊境措施以因應傾銷與轉運。

總體來看，在全球鋼鐵過剩產能擴大、廉價鋼材外溢下，美歐加等主要市場一方面透過關稅與貿易救濟措施因應，另一方面也在OECD等多邊場域討論建立更制度化的共同監測、反規避與政策協作機制，凸顯「鋼鐵過剩＋低價出口」已成跨國政策議題。

相較之下，「啤酒」直接成為反傾銷課稅標的，在各國案例中相對少見；但國際上與啤酒供應鏈相關的貿易救濟並非沒有先例。例如歐盟在2023年就對中國製不鏽鋼可回收啤酒桶（kegs）祭出為期5年的反傾銷稅，稅率約62.6%至69.6%，理由同樣是低價傾銷造成歐洲製造商損害。

