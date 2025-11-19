中國製「動力沙」含致癌物石棉 紐澳多間學校緊急停課

紐澳從中國進口的兒童遊戲沙，被件驗出含有致癌物石棉。（圖／翻攝自紐西蘭MBIE官網）





澳洲與紐西蘭多所學校及幼兒園近日因為「兒童遊戲沙」（又稱動力沙）檢測出含有致癌物「石棉」，陸續宣布全面或部分停課，而且初步查出，這批兒童遊戲沙是從中國進口。

根據BBC報導，澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）週三發布產品召回通知，指多款彩色沙產品經檢驗後，發現含有微量透閃石（tremolite）石棉，儘管石棉被吸入的可能性「偏低」，因其較不容易成為可飄散、可吸入的細微顆粒，但「仍可能構成風險」。

紐西蘭「商業、創新與就業部」（MBIE）也呼籲民眾停止使用相關產品，並透過「具執照的專業人員」進行安全清除。

截至14日，澳洲首都特區內至少15所學校及7所幼兒園已全面停課，另有6所學校預防性部分停課，昆士蘭州也傳出至少一所學校關閉。

紐西蘭教育部則向公共廣播電台RNZ表示，已有5家早教機構與2所學校暫時停課，以便由專業人員進行可能的石棉污染處理。

MBIE發言人呼籲，相關單位停止使用這些沙子，妥善封存，並安排由具執照的專業人員進行安全處理。這些專業人員名單可於 WorkSafe 網站查詢。

ACCC指出，實驗室檢驗顯示部分樣品中，檢出天然存在的透閃石石棉，所幸所有樣品中均未檢出「可吸入性石棉纖維」（respirable asbestos），且除非經過如粉碎等「機械加工」，否則不太可能釋出可吸入的石棉纖維。

石棉具危險性在於其纖維一旦被吸入，可能損害肺部並引發癌症等疾病。

澳洲與紐西蘭法律皆明文禁止進出口石棉或含石棉產品，這批沙產品自2020年起從中國進口，在澳洲各地銷售，包含多家文具連鎖通路，其中包括當地相當受歡迎的 Officeworks。

召回公告涉及的產品包括：Kadink 沙（1.3 公斤）、Educational Colours 彩虹沙（1.3 公斤）及 Creatistics 彩色沙（1 公斤）。

BBC表示，已聯繫該批產品的供應商、並主動發布召回的 Educational Colours Pty Ltd 要求回應。

