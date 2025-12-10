中國複合式威脅「影響全球和平穩定」 賴清德：守護民主自由刻不容緩

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」（圖／總統府提供）

總統賴清德今（10）日上午出席「亞洲民主人權獎」頒獎典禮時表示，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動。期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每一個人身上，讓民主的光芒持續照亮全世界。

賴清德今日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，致詞時表示，今天是「世界人權日」，很榮幸來參加這場盛會。首先，他要代表全體台灣人民，恭喜印尼法律援助與人權協會（PBHI）榮獲第20屆「亞洲民主人權獎」；同時，他也要感謝台灣民主基金會的努力，持續向世界展現台灣的民主信念。

賴清德指出，「亞洲民主人權獎」的頒發，除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表著台灣與全球民主夥伴，共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心。就像PBHI，是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，不僅對人權遭受嚴重侵害的人民，提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。

賴清德說，即使面對人格抹黑，或是人身安全與自由的嚴重威脅，PBHI的成員，仍然用行動，記錄各類人權侵害案件， 更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、 孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人欽佩。如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程，也走過威權統治、社會動盪等種種挑戰，才有今天多元開放、充滿活力的公民社會。

賴清德表示，今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著，自由與民主，已經在這塊土地扎根、茁壯。台灣也持續用行動，致力強化人權。例如，2022年，台灣提出了首部國家人權行動計畫，今年開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題。

賴清德進一步指出，今年也首次建立人權指標，藉由參照聯合國及《身心障礙者權利公約》等公約的精神，以及聽取各界的意見，來強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能。進一步保障我國人民的人權；而就在上個月，國家檔案館已經正式開幕，這是台灣轉型正義的重要里程碑。未來，中央與地方依據法律，都必須完整移交檔案，為台灣的開放政府與民主促進，建立更完善的基礎。

賴清德表示，當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動。捍衛民主，並不容易；鞏固民主，更需要強大的決心。PBHI及許多人權團體，在艱難中仍不放棄希望的精神，正是最好的啟發。

賴清德說，期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」，落實在每一個人身上，也讓民主的光芒，持續照亮全世界。

