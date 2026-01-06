中國複製川普「斬首」模式對台？彭博分析可能代價

美國總統川普和中國領導人習近平。（圖／美聯社）





美國總統川普日前發動突襲並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發全球對國際法與區域局勢的討論。

《彭博》5日發布分析指出，儘管外界關注此舉是否為中國國家主席習近平對台動武開了「先例」，但北京若對台採取軍事行動，其所需付出的政治、經濟與戰略代價，將遠高於美方在委內瑞拉的作為。

北京動武代價沉重 全球經濟影響與石油利益不可類比

《彭博》報導分析，美國在南美洲抓捕獨裁者的行動與台海局勢在本質上有巨大差異。報導指出，台灣在半導體供應鏈中的地位不可取代，一旦台海發生衝突，將對全球供應鏈造成毀滅性破壞，其衝擊力遠非委內瑞拉石油供應變動可比擬。

此外，北京若對台動武，將面臨西方國家全面性的制裁，對目前正處於經濟轉型的中國來說，將面臨極高的政權穩定與合法性風險。

習近平批評單邊主義 以和平姿態區隔川普政府

在馬杜洛被捕後，習近平在多個國際場合強調中國「愛好和平」，並批評「單邊霸凌嚴重衝擊國際秩序」。

分析認為，習近平意在透過維護多邊主義的姿態，與川普政府的單邊軍事行動做出區隔，試圖爭取國際社會的支持與話語權。專家指出，中共領導層並非賭徒，對於攸關政權存亡的戰爭行動會表現得更為謹慎。

實戰經驗與多國盟軍 成為北京動武之主要阻礙

報導進一步引述軍事專家觀點，指出解放軍自1979年以來缺乏大規模實戰經驗，相較於美軍展現的閃電突襲能力，解放軍若要在台海遂行軍事任務，必須考慮與美國、日本及澳洲等潛在盟軍對陣的風險。

雖然美軍此次行動展示了先進的情報與打擊能力，對北京具有嚇阻效果，但北京若真採取行動，其面臨的國際封鎖與軍事反擊力道將是前所未有。

