中國複製「斬首」行動？蕭旭岑曝逆風觀察：習近平對台灣有感情

美國對委內瑞拉發動大規模空襲並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回美國受審，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，他個人認為中國不會複製所謂「斬首」行動，因為中共領導人習近平對台灣有感情，做此「逆風」觀察，是因見過習三次，但若賴清德總統繼續「台獨」路線，兩岸可能的衝突還是無法避免。

蕭旭岑今接受廣播專訪談委內瑞拉事件，他認為，馬杜洛被美軍長驅直入帶到美國受審，這會對國際格局產生重大影響，也會衝擊所謂「以規則為基礎的國際秩序」，畢竟一個主權國家元首被美國這樣對待，等於回到叢林法則，拳頭就是真理的年代。這是文明的退化，不是好事。

另一方面，蕭旭岑說，這也是美國總統川普的哲學，他重回當美洲的老大，與其他列強「劃分勢力範圍」，將是未來國際格局的樣貌。

蕭旭岑表示，許多綠營高潮，覺得有美國當老大真好，另外綠營媒體與側翼開始奚落委內瑞拉買中國的防禦系統是「紙糊」的，他認為，這如果不是太過天真，就是認知作戰。他說，美國媒體都報導委內瑞拉被滲透得很厲害，總統身邊的人都被買通了，美軍才長驅直入，軍事上可能也是如此；必須用巴基斯坦與印度空戰作為對比，才能比較了解真實狀況。

蕭旭岑透露，很多人問他，有美國對委內瑞拉的「斬首」前例，會不會也發生在兩岸？他個人認為是不會，原因是習近平對台灣有感情。他說，講這個有點逆風，但這是自己見過習三次的觀察與感受，如果真有其事（斬首），也會傷害中華民族整體利益，而且付出的代價將遠遠大於成本，不利兩岸的未來。當然，如果賴清德繼續「台獨」路線，兩岸可能的衝突還是無法避免。

關於國民黨主席鄭麗文未來可能訪問大陸，蕭表示，目前沒有進一步訊息，但他認為，這對台灣將是正面的事情。現在兩岸非常緊張，有任何能舒緩兩岸關係，增強兩岸互信的交流，對台灣都是好事，也符合台灣人民的利益。這是國民黨的強項，對選舉絕對是正面多於負面，參選的同志可以不用擔心。

他說，即使是已經被民進黨抹黑到天邊的「九二共識」，最近兩次的民調，也是支持多於反對，支持還接近五成，這應該是藍營的底氣。

