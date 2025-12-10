中國襲擾日韓 美林肯號航母打擊群增援日本

美國海軍林肯號(USS Abraham Lincoln CVN-72)航空母艦打擊群。(DVIDS)

為因應中國近期在東亞海域大規模展示軍力，美國加速調整印太兵力布局。「路透社」披露，中國海軍與海警艦艇近日集結於黃海、台海至西太平洋等區域，艦艇總數一度超過百艘，目前仍維持約90艘活動，引發區域安全高度關注。





軍事記者艾里斯（Ian Ellis）9日在社群平台X發布最新動態指出，美國海軍「尼米茲級」航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群已進入美軍第7艦隊負責的西太平洋海域，正向西航行，執行屬於「緊急加派部署」（surge deployment）性質的任務。此舉被視為美方針對區域局勢快速升溫所採取的即時反制與威懾措施。

廣告 廣告





此外，搭載F-35B戰機的美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）也同步在印太展現存在。該艦近日進入南海，並於8日停靠越南峴港，象徵美越關係深化以及美軍在南海維持航行自由的戰略意圖。





艾里斯指出，自10月中旬以來，美國在印太司令部範圍內已長期維持兩支航艦打擊群部署。對比中國4日至8日的擴大演訓，美軍航艦在同一時點進入第7艦隊海域，被視為美中軍力競逐的最新象徵，也凸顯西太平洋局勢正進一步緊繃。