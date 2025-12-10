中國襲擾日韓 賴清德：反對改變區域和平

總統賴清德視察部隊營區。(總統府)

中國近日在日本、韓國周邊頻繁進行軍事挑釁，使東北亞局勢急遽升溫。總統賴清德今(10)日出席第20屆「亞洲民主人權獎」頒獎典禮前受訪時表示，台灣堅決反對以暴力或脅迫方式改變區域和平穩定，中國更應展現大國應有的責任。他強調，和平無價、戰爭沒有贏家，維護和平需要各方共同努力，而中國同樣必須承擔相應義務。





賴總統指出，為確保台灣安全與台海和平穩定，政府將持續堅定維持現狀，同時提升國防力量，並與區域民主國家合作，共同守護區域和平與繁榮。他批評中國持續擴張軍事行動，已不僅對台構成壓力，也對周邊國家造成威脅，因而促使區域各國紛紛強化軍備與安全協作。

廣告 廣告





面對國內政治爭議，賴總統也談及在野黨再度杯葛1.25兆元國防特別條例。他表示，民主國家內部競爭難免，但面對外部威脅，政治力量應當團結一致。他呼籲在野黨務實面對國防需求，不應再於程序委員會封殺預算審查，因為台灣肩負維護區域和平的重要責任，不能迴避國防強化的必要性。





賴總統稱，立法院程序委員會已兩度封殺提案，政府期待國防特別條例得以進入委員會審議，讓外界了解預算內容並依民意調整。他強調，若無法強化防衛能力，台灣在面對中國威脅時恐承受更大風險，希望在野黨充分認知其責任。