即時中心／潘柏廷報導

國防部今（6）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（5）日上午6時至今日上午6時，共偵獲8架次軍機擾台，其中6架次逾越海峽中線進入西南及東部空域；另有中國軍艦6艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲8架次軍機擾台，其中6架次逾越海峽中線進入西南及東部空域。

廣告 廣告

同時，國軍還偵獲中國軍艦6艘持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／中國要來幾次？國防部偵獲14機艦擾台 6架次逾越海峽中線

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／中國要來幾次？國防部偵獲14機艦擾台 6架次逾越海峽中線

更多民視新聞報導

國台辦竟出手幫蔣萬安？藉機喊「兩岸同胞同文同種」 吳欣岱氣炸反嗆

李貞秀國籍爭議未解！管碧玲曝中國海警船再闖東沙：她要如何面對這問題？

藍白頻擋國防預算 前藍委許毓仁曝美國視角「非正常國會監督」

