中國要公民別去日本「17日起在黃海實彈射擊！」 總統府發聲了

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。這讓中國氣炸，中國外交部要求中國人近期避免前往日本，中共還將在17日起於黃海中部進行3天的「實彈射擊」。對此，總統府發言人郭雅慧今（15）日表示，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

針對中國近日對日本採取旅遊限制措施，更將在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注一事，郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

廣告 廣告

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

更多三立新聞網報導

川普批准102億對台軍售 總統府致謝：與民主友盟共同嚇阻威權擴張

快訊／8旬婦不堪重負悶殺腦麻兒⋯法官「建請總統特赦」 總統府回應了

G7外長聯合聲明「維護台海和平穩定」 總統府致謝：將持續深化夥伴關係

蕭美琴赴歐洲議會演說 總統府曝4大意義：即使中共打壓仍可以克服

