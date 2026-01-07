即時中心／温芸萱報導

美軍日前成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並押返美國。據外媒報導，美國國務卿魯比歐要求委國新政府驅逐中國、俄羅斯、古巴與伊朗軍事與情報人員，僅允許外交官留駐。同時，美方要求恢復對美石油貿易，調整國有化政策並賠償美企過往損失。

國際局勢再掀震撼彈。美國總統川普日前下令美軍展開突襲行動，成功活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並迅速押送返美，消息曝光後引發各國高度關注。

在權力真空出現後，委內瑞拉最高法院隨即下令，由副總統德爾希．羅德里格斯暫代總統職務。根據《紐約時報》引述美國官員說法，由於委內瑞拉過去與中國、俄羅斯等國互動密切，美國國務卿魯比歐隨即向新政府表明立場，要求全面清查並驅逐中國、俄羅斯、古巴及伊朗在當地的軍事顧問、情報人員與相關幕後勢力。

快新聞／中國要哭了！華府要求委內瑞拉驅逐「中方勢力」

委內瑞拉最高法院下令，由副總統德爾希．羅德里格斯暫代總統職務。（圖／美聯社提供）

報導指出，魯比歐於本週一在國會一場僅限高階議員出席的閉門簡報中直言，華府已對委內瑞拉新領導層提出明確條件。美方僅同意這4國少數外交人員續留，其餘涉及軍事與情蒐活動者，必須立刻離境，等同切斷這些國家多年來在委國布局的影響網絡。

消息人士透露，在美軍三角洲部隊將馬杜洛夫婦押上軍艦後不久，魯比歐便直接致電羅德里格斯，展現華府高度掌控局勢的態度。通話內容除安全議題外，也涵蓋經濟層面。

除清除外來勢力外，美方同時要求恢復對美石油貿易，並希望委內瑞拉調整長期國有化政策，處理過往沒收美國能源企業資產的爭議，作為交換，美國將提供過渡政府國際支持。另有細節揭露，突襲當晚美軍曾與負責護衛馬杜洛的古巴人員發生激烈交火，最終成功壓制，事件也被視為美方全面排除古巴勢力的關鍵轉折。

