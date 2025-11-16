中國要國民別去日本！林氏璧：這麼危險我們去就好了

中國外交部呼籲中國公民暫勿前往日本，林氏璧發文表示「這麼危險的地方，我們去就好了」。（示意圖／翻攝自pexels）





今年以來中日關係持續緊張，中國外交部領事司14日晚間罕見發布通告，公開提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧發文表示「這麼危險的地方，我們去就好了」。

中國外交部在公告中指出，今年日本社會治安不佳，針對中國公民的違法犯罪案件頻傳，多起在日中國人遭襲事件仍未偵破，導致「在日中國公民的安全環境持續惡化」。通告也提到，近期日本領導人公開發表涉台言論，引發中國不滿，並認為此舉「嚴重惡化中日人員交流氛圍」，對在日中國公民的生命安全造成重大風險。

林氏璧在社群平台Threads上以輕鬆方式表示，日本近來除了熊出沒事件、流感大流行外，日圓持續走低，也讓旅客容易「荷包大失血」，戲稱日本對觀光客而言確實「充滿危險」。

林氏璧表示，是否會影響未來幾個月中國旅客赴日數量，還需要進一步觀察，不過如果日本因此承受觀光收入下滑，台灣旅客或許會成為補上缺口的重要來源，開玩笑表示「請高市早苗放心」。

貼文引發許多網友回應「我替奈良鹿道謝」、「這國家很危險喔，那我辛苦一點代替你們去」、「這次我挺中國外交部」、「第一次認同中國的政策」、「飛日本旅行最好的時機，太棒啦」、「我明天出發」。

