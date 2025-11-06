中國要求台灣明年參加APEC遵守一中 梁文傑憂可能發生「這些事」

2025年11月1日，中國國家主席習近平出席APEC峰會第二階段非正式閉門會議，位置安排在主辦國南韓總統李在明旁。韓聯社／路透社



今（2025）年在韓國慶州的亞太經濟合作會議（APEC）剛落幕，明（2026）年將於中國深圳舉辦，中方對此要求，「中華台北」參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則，陸委會副主委兼發言人梁文傑憂心，對方恐怕指派國台辦人士接機，且打壓我方在當地與其他國家的多邊會談。

梁文傑回顧，中國於2014年在北京舉辦APEC，當時因國民黨籍的總統馬英九執政，兩岸關係緩和，我方由前副總統蕭萬長擔任領袖代表，但仍遭對岸貶低我方的會員國地位；馬英九任內尚且如此，明年APEC的狀況不會比2014年還要好，因此將審慎評估，堅守台灣的會員國地位與尊嚴。

梁文傑指出，當年中國是由時任國台辦副主任陳元豐接機，不同於其他會員體代表團一律由中國外交部接機，「只是被當作兩岸之間的事情。」事實上，接機待遇經常是一項檢視的指標，台灣代表團這次前往南韓慶州也有波折，一度傳出不是由中央層級官員接機，經過外交部轉圜才由APEC主席尹盛渼接機。

另外，梁文傑也提及，當年蕭萬長在APEC期間與時任日本首相安倍晉三、美國國務卿凱瑞（John Kerry）都有雙邊會談，但中國卻向美日抗議，以致於會談資訊與新聞無法對外發布，直到會議結束後才對外說明，「對岸所堅持的原則就是密不透風。」

