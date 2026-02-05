中國要求提供資料她敢不給？ 陸委會：用最嚴格條件處理李貞秀索資

陸委會副主委、發言人梁文傑表示，將用最嚴格的條件，去處理李貞秀的索資。（本刊資料照）

民眾黨中配立委李貞秀國籍問題引發爭議，內政部長劉世芳昨（4日）表態，未來會拒絕李貞秀密件索資，今（5日）更呼籲各部會比照辦理。陸委會傍晚隨即附和，副主委、發言人梁文傑表示，李貞秀雙重國籍身分會陷入法律困境，陸委會將用最嚴格的條件，去處理她的索資。

針對是否跟進內政部做法，梁文傑今日在陸委會例行記者會上表示，由於內政部還未正式認定，這僅是劉世芳的意見，但他要提醒，即使內政部認定李貞秀的申請有效，也就是李貞秀還有1年時間能放棄中國國籍，這段期間內她仍具有雙重國籍身分。

換句話說，李貞秀要負擔中國的法律義務，不論《情報工作法》或《國安法》都必須遵守，「她會陷於法律上的困境。」

梁文傑說，中國要求李貞秀提供手上的資料，「她可不可以不提供？或有沒有勇氣不提供？這個我們不知道。」因為李貞秀確實肩負了兩岸的法律義務，所以為了保護李貞秀，梁文傑表示陸委會對她的索資，會用最嚴格的條件去處理。

