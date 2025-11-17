民視新聞／吳彔瑾 綜合報導

日相高市日前針對「台灣有事」的言論，令北京當局大為光火，除了透過官媒大肆批判，以及呼籲民眾避免赴日，昨天（11月16日）更派遣海警船，入侵中日爭議領土釣魚台一帶海域，對此日本政府除了表達強烈抗議，也呼籲中國應有所節制。

日相高市先前在國會，一番針對「台灣有事」的發言，令中日外交矛盾持續升溫，北京當局不只透過官媒鋪天蓋地痛批，要求高市撤回相關發言，更呼籲中國公民重新審視赴日旅遊或求學等計畫，日本官方則強烈要求中國應有所節制。

廣告 廣告

日本官房長官木原稔：「中方此次的通告恐導致，留學或觀光等兩國人才交流活動萎縮，這並不符合先前兩國領袖有共識，要推動戰略互惠關係，以及建構具建設性且安定關係的大方向。」

中國要求高市撤回「台灣有事」發言 4艘海警船闖釣魚台

​​​​​​​​另外針對11月16日，中國出動4艘海警船，駛入爭議領土釣魚台列嶼、也就是日本所稱的尖閣諸島海域，日方除了透過外交管道嚴正抗議，更要緊盯是否會有進一步軍事動作。

日本官房長官木原稔：「中國海警船侵入我國，位於尖閣諸島（釣魚台）一帶的領海內，我們對此感到十分遺憾且難以接受。」

但中國持續施壓，卻反讓高市在國內人氣日益上升，據朝日新聞的最新電話民調，高市內閣的支持率已達69%，和歷屆首相相比可說是罕見地高，另外據共同社民調，也有48%受訪者支持當台灣有事時，政府可行使集體自衛權派遣自衛隊，但高市內閣態度強硬，表示絕不撤回發言，也令野田佳彥、石破茂等前首相憂心，恐導致中日關係更加惡化。

日本前首相石破茂：「中國一貫主張台海議題是中國內政，因此歷屆日本政府也一直避免，做出如『若發生何種情形就會如此處置』，這樣的明確發言。」

中國要求高市撤回「台灣有事」發言 4艘海警船闖釣魚台

立憲民主黨代表野田佳彥：「我認為日中雙方都必須冷靜下來，思考如何維持雙贏的關係。」

而中方要求公民暫緩赴日，連帶導致11月17日的日經指數，觀光類股一片慘綠，最終大盤小跌0.1%、收在5萬0323.91點，令觀光及零售產業憂心，若中日矛盾持續發酵，恐對日本經濟造成負面影響，該如何應對，考驗高市的執政智慧。

原文出處：中國要求高市撤回「台灣有事」發言 4艘海警船闖釣魚台

更多民視新聞報導

館長遭爆「收紅錢」？陳沂揪關鍵笑虧「1句」！

高市言論發酵！賴清德籲中展現大國風範 鄭麗文竟稱「火上加油」

人妻找水電工修漏水突遭「親額頭」 嚇到報警他辯：不小心嘴碰到她

