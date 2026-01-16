中國見台美關稅嗆「噴掉275棟101」！周軒68字開酸了

政治中心／周孟漢報導



台美關稅談判結果16日上午出爐，美國將對台課徵15％關稅且不疊加，美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇，台灣方面則承諾由企業投資2500億美元、台灣政府也再提供2500億美元信用保證。眼看台灣獲得如此優惠，中國又再度氣噗噗，中國官媒《今日海峽》特地將台灣付出的5000億美元，換算為「275棟台北101」、「重鋪31次台灣高鐵全線」，讓政治工作者周軒忍不住寫68字開酸「可以看得出來他們真的是盡力了」、「我們需要那麼多棟101跟那麼多條高鐵要幹什麼？」。





廣告 廣告

中國見台美關稅15％嗆「噴掉275棟101」超崩潰！周軒寫68字傻眼酸：硬要打

台美關稅談判結果16日上午出爐，美國將對台課徵15％關稅且不疊加。（圖／翻攝自駐美代表處臉書）





中國官媒氣瘋亂算！拿275棟101舉例遭周軒酸：沒有點又硬要打

周軒16日透過臉書發文，曬出中國官媒《今日海峽》的貼文截圖，只見文章中酸度滿滿，寫下「台美貿易協定拍板！5000億美金投資換關稅15％。5000億美金可以做什麼？＝275棟台北101＝重鋪31次台灣高鐵全線」，眼看中國只能拿這樣子毫無建設性的假設開轟，周軒也無奈表示「今日海峽就是中共官媒。你可以看得出來他們真的是盡力了。你去問任何台灣人，我們需要那麼多棟101跟那麼多條高鐵要幹什麼？就是沒有點又硬要打的樣子」。

中國見台美關稅15％嗆「噴掉275棟101」超崩潰！周軒寫68字傻眼酸：硬要打

周軒開酸「我們需要那麼多棟101跟那麼多條高鐵要幹什麼？」。（圖／翻攝自周軒臉書）





網友諷刺紅媒嫉妒！開酸「怎麼不換算營養午餐」



文章出爐後，許多網友也紛紛嘲諷「看親中政客和紅官媒氣噗噗，就知道做對了」、「重點是5000億裡2500億是企業投資、2500億是政府擔保，中國又在走營養午餐調調的說法，跟國民黨有87％像」、「這就叫做羨慕嫉妒恨嗎？」、「怎麼不換算營養午餐」。

中國見台美關稅15％嗆「噴掉275棟101」超崩潰！周軒寫68字傻眼酸：硬要打

陸委會副主委梁文傑霸氣回「中共無權干涉」。（圖／民視新聞）





中國駐美大使館跳腳警告！梁文傑霸氣反擊：中共無權干涉



事實上，除了中國官媒《今日海峽》開酸外，中國外交部發言人郭嘉昆也氣得直跳腳，開嗆，反對建交國與台灣商簽具主權意涵、官方性質的協定；中國駐美大使館發言人劉鵬宇更要求美方撤回協議，「否則所有後果都由美方承擔」，且痛斥這紙協議「嚴重違反1個中國原則、3個中美聯合公報」，但陸委會副主委梁文傑則霸氣回，我國已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，當然有權利與任何國家簽訂經貿協議，「中共無權干涉這次談判」。





原文出處：中國見台美關稅15％嗆「噴掉275棟101」超崩潰！周軒寫68字傻眼酸：硬要打

更多民視新聞報導

王義川講台語遭嗆！她怒揭張亞中1心態：非常噁心

黃國昌訪美搞神秘！謝震武曝「同黨這1人」抖出內幕

陳亭妃VS.謝龍介誰贏？Cheap曝這1人有「變態級實力」

