英國批准倫敦建中國「超級大使館」計劃，多年爭議背後的四大看點

中國於2018年購入前皇家鑄幣廠作為新駐英大使館選址，之後爭議不斷。 [In Pictures via Getty Images]

經過兩度延誤與連場示威抗議，英國政府有條件批准了中國「超級大使館」改建計劃。

位於倫敦市中心東側的前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）。毗鄰倫敦金融城（City of London），且有地下數據纜線在旁經過，一些政界人物擔憂新館將變成中方間諜活動基地。英國媒體也傳出美國白宮過問此事，對中國新使館選址表達安全擔憂的消息。

外界廣泛預期工黨籍英國首相施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）即將敲定訪華日期，規劃檢察官1月20日發出了批文，確定中方可以動工改建，被觀察人士視為掃平了成行的一大障礙。

BBC中文梳理的爭議背後的四大看點。

中國「超級大使館」計劃爭議始末

前皇家鑄幣廠據報自2013年起丟空至今。 [AFP]

現有的中國駐英國大使館位於倫敦波特蘭坊（Portland Place），由兩座建於1785年的樓房組成。該處鄰近牛津街（Oxford Street）中心黃金地段，與BBC倫敦廣播大樓相距僅300米。

約在1877年，英籍大清皇家海關總稅務司赫德（Robert Hart）在倫敦的副手金登幹（James Duncan Campbell）租用波特蘭坊樓房，供大清駐英公使館設館之用。之后，中國國民黨與中共政權先後承租，用作中國使館。

2013年，有消息說中國有意在倫敦選址建造一個新的大使館，時任中國駐英大使劉曉明解釋說，現有館舍雖歷經多次改造，但已難以滿足新時代中國外交的要求。最終中國政府决定屬意購入位於著名倫敦塔（Tower of London）對面，建於1809年的皇家鑄幣廠原址，涉及金額達2.55億英鎊（3.47億美元；22.02億元人民幣；103.06億元新台幣）。

2018年5月18日，皇家鑄幣廠原址原房東——房地產企業Delancey與LRC集團——向中國政府交割（交吉）房產。中方使館其後委任戴衛·奇普菲爾德建築事務所（David Chipperfield Architects）起草改建方案，並向大使館新址所在的倫敦塔村（哈姆雷特塔）自治市議會（Tower Hamlets Council）遞交規劃申請。

[BBC]

根據相關規劃申請文件，新大使館工地外部總面積（gross external area）將近5.7萬平方米（61.3萬平方英尺），內部總面積（gross internal area）5.23萬平方米，其中3.07萬平方米為外交人員住宿空間，合共提供225個單位。

工程涉及對被列為二級歷史建築的斯默克樓（Johnson Smirke）與海員登記局大樓（Seaman's Registry）作翻修與局部拆卸重建，以及挖掘隧道連通館內四座樓房。

一旦落成，新使館不但會成為英國最大的外國大使館，還將是中國在歐洲最大的外交設施。劉曉明在房產交割儀式上致辭說：「新館舍無論面積還是外觀，都與中國的大國形象十分契合。」

「我相信，在改造工程完成後，新館舍將成為倫敦地平線上的新坐標，也是新時代中國在英國的一張新名片。」

倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生教授對BBC中文指出，中國駐英國大使館現有館舍不敷應用，實在需要更大的空間，而皇家鑄幣廠原址既有派頭，而又價格便宜。

曾銳生教授說，中國大使館人手中僅面向不同華人社團和中國留學生的專門工作人員便有十幾人。

[BBC]

2022年12月——時任保守黨黨魁辛偉誠（Rishi Sunak）就任英國首相後不久——塔村自治市議會否決大使館新址規劃申請，中方無法動工改建。2024年8月——工黨黨魁施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）贏得大選，就任首相後不久——建築事務所再次向塔村議會提交申請。

中國駐英國使館發言人當時稱：「重新提交的使館新館舍規劃設計方案充分考慮了英國建築規劃政策要求及各相關方意見，是一個高質量的方案。」

2024年10月，時任英國副首相兼地方發展、房屋及社區大臣韋雅蘭（Angela Rayner）通知塔村自治市，中央政府「接管」（call in）有關中國新大使館的規劃申請審核。公函中並未提出接管理由，但英國政府官網介紹，房屋大臣只有在有關規劃申請與英國國家利益有重大衝突，或申請本身具備全國重要性，才會行使規劃法規所賦予的權力，接管申請審批。

按程序，房屋部規劃檢察署（Planning Inspectorate）委派規劃檢察官召開聽證會，然後向房屋大臣韋雅蘭提交報告，再由她作最終決定。

2024年11月，英國首相施紀賢爵士（左）與中國國家主席習近平（右）在巴西里約熱內盧出席G20峰會之際會晤，施紀賢爵士主動提及倫敦中國新大使館問題。 [PA Media]

同年11月19日，二十國集團（G20）峰會在巴西里約熱內盧舉行，首相施紀賢爵士與中國國家主席習近平會晤。施紀賢爵士說：「當我們（8月份）通電話時，你提起了倫敦的中國大使館大樓，我們隨後已採取行動接管該申請。如今我們須遵循相關法律程序與時間表來走。」

同年12月9日，塔村自治市議會策略發展委員會通過決議稱，假定塔村仍對中國大使館規劃案有審批權的話，將再次駁回中方申請，理由包括項目對區內居民和遊客，區內歷史文化遺產，警務資源與公路安全的影響。中國使館批評塔村當局「並沒有根據事情本身的是非曲直和專業部門的意見作出決定，令人失望」。

此後，規劃檢察官於2025年2月召開了為期一週的公聽會，隨後向房屋大臣韋雅蘭提交報告。

美國為何要插手？

英美兩國領袖在加拿大G7峰會期間達成貿易協議。 [PA Media]

2025年6月8日，《星期日泰晤士報》（Sunday Times）引述匿名美國官員稱，白宮告訴唐寧街10號，美方因「我們其中一個最親密盟友」給中方提供截取敏感通訊的「潛在途徑」而「深感憂慮」，而美國總統特朗普（Donald Trump）早已促請施紀賢爵士否決中國大使館新館的建設申請。

這篇報導稱，美國國家安全委員會之前接獲來自對中政策跨國議會聯盟（IPAC）成員的一份備忘錄，當中指出原皇家鑄幣廠地下藏著「連接倫敦金融城」的「暗纜」（dark cabling）——意思是佈局錯綜複雜或仍有未使用的光纖纜線網路。

《星期日泰晤士報》還稱，這位美方官員針對仍在進行中的英美貿易談判提出「隱晦的威脅」稱：「美國預期一切決定都將把我們的國家安全利益考慮其中，並先獲得專業反間諜人員建議並認可的詳盡緩解措施。」

在野保守黨前黨魁施志安爵士（Sir Iain Duncan Smith）隨即在英國國會下議院質詢官員時，将中國「超級大使館」計劃描述為英方的「叩頭計劃」，並稱中方近期屢被揭發破壞海底電纜和駭客攻擊基礎設施。

不久，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）情報、國家安全與技術項目研究助理奧森·普斯扎塞里（Aosheng Pusztaszeri）在一篇博客文章中稱，新使館的地下設施有可能供中國國家安全部和公安部用作情報蒐集中心。

早在2025年1月，英國報章《i報》就曾引述英國情報機關一份在2019年制定的報告指出同一論點，並指出原皇家鑄幣廠「十分靠近」三座主要數據中心，新址範圍本身就緊鄰著一座英國電訊（BT）電話機樓（電話交換局）。

[BBC]

同年5月下旬，也有報導指，央行英倫銀行（Bank of England）與政府網絡安全官員提出的類似警告，保守黨籍 IPAC 創辦人裴倫德（Luke de Pulford ）同時透露自己到過華盛頓遊說美方官員重視有關中國駐英新使館所構成的光纜安全的問題。

英國皇家聯合三軍研究所（RUSI）資深副研究員彭朝思（Charles Parton）有超過20年從事中英外交經驗。英国《衛報》（ The Guardian）6月20日引述他說，「暗纜」的存在是個「大麻煩」。

「處理方法有兩個：一是說，嗯，你不能用這塊地；另一個就是給纜線改道。把電纜改道有多難？我還真不知道答案。」

中國駐英國使館發言人當時曾駁斥使館將被用作間諜活動的指控，並稱，「反華份子總是要詆毀、攻擊中國」。對於破壞海底光纜和黑客指控，中國外交部曾稱，中方一貫要求中國船隻嚴格遵守相關法律法規，且一貫堅決反對並依法打擊黑客攻擊行為。

倫敦大學亞非學院的曾銳生教授也質疑，若說中國試圖竊聽通訊光纜，除了選擇原皇家鑄幣廠作為新大使館館址外，是否還有更多不容易被察覺的辦法，例如在電纜經過的其他地段收購房產。

「所以你去反對中國新大使館的選址，就是因為它的位置有戰略價值，是個很值得懷疑的論述。」

中國大使館新館選址對面是已列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名冊的古蹟倫敦塔（圖下方），不遠即是英國首都兩大財金樞紐之一——倫敦金融城（圖後方）。 [Reuters]

專門研究英國政治的英國雷丁大學講師丁宏量博士也對美方向英方表达關切中國新大使館選址抱有懷疑。

他說：「美國政府提出這事情，到底是真的很關心，想禁掉中國使館的搬遷計劃，還是其實它想要獲得別的東西，而只是用這作為籌碼去跟英國政府談判？」

《星期日泰晤士報》的報導發表後，英國科學、創新及科技大臣靳秉德（Peter Kyle）對天空電視新聞台（Sky News）稱，政府將在規劃審批過程中「認真對待」各界對中國新使館的安全憂慮。

首相施紀賢爵士6月16日在前往加拿大出席七國集團（G7）峰會時說：「我們任何時候都會根據我們自身的國家利益，對任何問題採取行動，包括有關（中國）大使館事宜。」

「無論作出任何決定，我們都將視乎我們對國家利益，小心平衡。」

施紀賢爵士在G7峰會與特朗普碰面後，特朗普簽署核准了一份雙邊協議，允許移除部分美國對英貿易壁壘。中國使館爭議對英美貿易談判的威脅似乎暫時得到解除。

中國「超級大使館」規劃為何遭抗議？

「移英港人」群體擔心，新使館將讓他們與在英新疆維吾爾族、藏族異議人士更容易遭中共當局監控。 [Future Publishing via Getty Images]

在英國中央政府宣佈接管中國新大使館的規劃審批後，原皇家鑄幣廠外先後舉行了多次反對使館建設計劃的集會。

參與集會的除了本地居民外，也有台灣、西藏和新疆背景的，但主力是在中國《香港國安法》實施後移民英國的港人。前香港灣仔區議員張嘉莉便是其中一位。

張嘉莉向BBC中文表示，讓他们不安的是包括中國「超級大使館」的規劃申請文件中並未說明為何需要建設大量住宿空間；新使館一旦建成，也將意味著周邊的閉路電視監控鏡頭將顯著增多。

2023年初，中國駐葡萄牙大使館曾因遭到周遭的里斯本居民投訴侵犯隱私，而將使館週邊的監控鏡頭拆除或更改拍攝方向。

在此之前，《衛報》曾引述示威者質疑，新大使館或會被用作關押異議人士。據中國駐英大使館網站介紹，波特蘭坊現址內有一房間名為「孫中山先生倫敦蒙難室」，那是1896年中國反帝制革命領袖孫中山被清政府外交官擄走，準備秘密押回前，將其收押的房間。

倫敦波特蘭坊中國駐英國大使館現址——從清朝租用至今的這個地點是孫中山《倫敦蒙難記》擄人風波真實發生的場所。 [Reuters]

至於當地居民為何也反對新大使館，BBC資助的地方民主報導服務（LDRS）曾報導，他們在提交塔村議會的意見書中也對監控鏡頭增加表達擔憂，同時擔憂該處會「變成一座堡壘，且可能成為恐怖份子的目標」。

張嘉莉說：「我想對香港人和其他受中共壓迫的群體來說，如果英國政府容讓中共在這個地點去建『超級大使館』，就是英國政府向中共示弱低頭。這個是令我們最擔心的。」

被香港國安警察懸紅通緝的前香港民意研究所副行政總裁鍾劍華博士在抗議現場對《追新聞》說：「有前科嘛，曼徹斯特（中國領事館職員）試過走出來扯爛示威物品、嚇唬記者。」

2024年5月，英國引用《國安法》起訴三人，他們被指與香港駐倫敦經貿辦（HKETO）有關，涉嫌騷擾在英香港異議人士。張嘉莉說：「那個也是讓香港人很憂慮，究竟監控已經去到哪個程度呢？甚麼時候我們被拿到的資訊會被用來對付在英國的大家呢？」

移英港人國際關係學者黃偉國博士對BBC中文表示，他也曾參與反對新大使館的集會。他還注意到在審批規劃的聽證會上，中方似乎動員了許多親北京華僑組織人員來發表「一式一樣的意見」。

「這能看到中國對英國社會的滲透。」

2025年2月以來的四場千人級別示威，主要都是香港移民參與，但也有在英藏人、新疆維吾爾人和台灣人等參與。 [In Pictures via Getty Images]

在6月19日的下議院辯論上，在野自由民主黨影子檢察總長班·馬奎爾（Ben Maguire）表示他曾會晤另一位被香港國安警察懸紅通緝的異議人士張晞晴，對方向他講述了在倫敦懷疑被跟蹤的情況。

馬奎爾說：「中國『超級大使館』一旦建成，或會嚴重（提升）中國監視、恐嚇和跨國鎮壓在倫敦香港活動人士的能力。」

倫敦大學亞非學院的曾銳生教授不認同潛在跨境鎮壓威脅是反對中國「超級大使館」規劃的理由。

他說：「做好功課，看看那些公開資料。中國大使館裏面有多少人是專責處理所謂僑務的？處理學生？為甚麼大使館會有這麼多人？」

「這才是恰當的問題。」

《泰晤士報》曾報導，2020年中國在英國外交人員數目為116人，2010年是94人。移英港人媒體指出，新使館計劃建設大量住宿單位，意味著派到英國的外交人員還將大幅增加。

警方此前表達了對中國大使館新館外容易出現示威的擔憂。 [Reuters]

示威本身似乎成為了反對大使館遷址的另一個理由。《倫敦旗幟晚報》（London Standard）6月9日發表透過《資訊自由法》獲取的數字稱，單是2月與3月份兩次集會，便導致倫敦都會警察（Metropolitan Police；又稱大倫敦警察廳或蘇格蘭場）額外支出警員加班費與車輛開銷共34萬餘鎊。

《晚報》稱，若使館建設規劃獲得批准，假設使館門外每年將有約10場公眾集會，則大倫敦警察廳要面對每年上百萬英鎊的警務成本。

中國駐英國大使館並未對《晚報》的報導置評。

2024年12月，倫敦都會警察曾表達反對中國「超級大使館」規劃，但後來經警隊內部評估後撤回反對意見。

一名警方發言人當時稱，警方「持續向規劃檢察署表達關注，包括（新使館）對周邊道路的潛在影響」，並促請規劃檢察署進一步諮詢倫敦交通局（Transport for London）等利益相關方。

「超級大使館」獲批是好是壞？

曾銳生教授認為，批准中國「超級大使館」項目上馬有助於使館選址一帶發展。 [In Pictures via Getty Images]

在塔村議會當時稱会再度否決中方規劃申請時，中國駐英國大使館發言人曾說：「為外交館舍建設提供支持和便利是東道國的國際義務，我們希望英方履行此項國際義務。」

黃偉國認為，即使最終英方批出規劃許可，都可能要面對司法挑戰和輿論質疑。

但倫敦大學亞非學院曾銳生教授說：「他（英國政府）為何不批准呢？除非美國施加特別大的壓力，蠻不講理，只要你批准我就攻擊你，那就沒辦法了。因為英國要維持跟美國的友好關係，並無其他選擇。」

前皇家鑄幣局自2013年起丟空至今。

曾銳生教授認為，重新發展該處能為週邊的白教堂（Whitechapel）地區帶來社區更新，對當地居民有利，「就正如九榆樹的美國『超級大使館』一樣，給九榆樹地區帶來了更新。」

他說，質疑中國使館的職員規模才是合理，但這有可能給英方帶來麻煩：英國在北京的駐華使館實際上也在申請擴建——且被形容為日久失修，危在旦夕——目前同樣被北京當局攔下。

「倫敦不批准中國擴館，英國駐華大使館一樣不會讓你去擴張。你去管，質問我的僱員都在幹甚麼，北京就每天都問你，你的職員都在幹甚麼。」