中國規劃部署6個航艦作戰編隊 張誠：刺激催生雄三超音速反艦飛彈

國軍增程型雄三反艦飛彈在今年的漢光演習曝光，最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。(資料照，記者方瑋立攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕中共福建號(舷號18)航空母艦昨天航經台灣海峽，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。前雄三飛彈總工程師丶現任桃園市經發局長張誠撰文指出，民國90年代，中科院至國防部開會時，清楚看到了解放軍海軍的建軍藍圖，包含了6個航空母艦作戰艦隊的龐大計畫，由於對台有重大軍事威脅，而這也催生了中科院研製初期150公里射程的超音速反艦飛彈，也就是反制共軍航艦利器的雄三飛彈。

張誠在他的臉書專頁上揭露一段「使命必達、不受制於人」的歷史。他說，回顧民國90年代，中科院至國防部開會。會議中，他們清楚看到了解放軍海軍的建軍藍圖，包含了6個航空母艦作戰艦隊的龐大計畫。

他指出，當時國防部長官詢問：「中科院有沒有反制(以小博大)的武器？」。坦白說，當年中科院雄二飛彈戰鬥部的穿甲能力，面對航艦等級的目標，尚不及美製魚叉飛彈。中科院當場授命，決心發展超音速反艦飛彈(即後來的雄三飛彈)。

張誠指出，我們的策略很工程，是以「速度換取動能」，大幅強化反艦穿甲破壞力；同時考量台灣海峽的防衛寬度及機動部署需求，定義了初期150公里的射程。中科院不負重託，雄三飛彈於民國94年通過嚴格的作戰測評，96年於國慶閱兵震撼亮相，隨後正式進入量產，成為守護台海的利劍。雄三飛彈的研製，也在材料、製造、供應鏈等面向，帶動產業能力的升級與累積。

軍方人士今天指出，事實上，雄三超音速反艦飛彈的發展，已經大幅超出當初規劃射程的範圍，現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，已在量產中的增程型雄三飛彈，最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

雄二飛彈系統也持續在精進性能中，現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬(148.16公里)，最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。雄二飛彈系統發展相當成熟，並可改裝為其他用途的武器裝備。

