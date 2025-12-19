中國觀光客金門餐敘突昏迷送醫不治 陸委會、海基會：全力協助家屬善後

一名中國觀光客18日在金門餐敘時出現身體不適狀況，經送醫急救，一度恢復生命跡象，最後仍回天乏術。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕1名來自中國廈門的林姓觀光客昨晚餐敘時身體突發生不適，經友人緊急送往衛生福利部金門醫院急救，雖一度找回生命跡象，仍於今天早上宣告不治；行政院大陸委員會及財團法人海峽交流基金會一致表示，全力協助家屬抵金處理善後事宜。

58歲的林姓男子與友人到金門觀光，18日晚間在烈嶼鄉一家餐館用餐，過程輕鬆，未料林男突然身體不適，不省人事，經友人等緊急送往金門醫院急救，在醫護人員全力搶救下，一度恢復生命跡象，但未脫離險境，最後狀況急轉直下，經院方全力搶救，仍在今天早上宣告不治。

事發後，我方立刻啟動協助機制，陸委會主委邱垂正及海基會副董事長羅文嘉均指示，全力協助家屬善後，目前正透過管道安排林姓死者家屬，準備循小三通管道抵金。

至於林男是否有喝酒？死因為何，仍需等待家屬到場，會同法醫再做進一步釐清。

