中國角逐公海條約祕書處主辦權 廈門出線引發國際關注

根據英國航運相關網站表示，中國大陸近日正式與智利、比利時，角逐《公海條約》祕書處主辦城市資格，並提名福建省廈門市作為候選地點。該條約為聯合國近年最具指標性的海洋治理協議，已於本月正式生效，未來將規範各國專屬經濟區以外的公海海域。

消息指出，中國大陸此舉被視為其深化參與全球海洋治理重要訊號。亞洲協會政策研究院「中國氣候中心」表示，申辦祕書處象徵中國大陸在國際規則制定中的角色明顯升級，顯示中國大陸有意更積極參與全球治理，並提升國際話語權。多名專家也認為，在美國近期退出多項國際協議背景下，中國大陸動向格外引人注目。

《公海條約》又稱「國家管轄範圍以外生物多樣性協議」，於二○二三年六月通過，並於同年九月開放簽署。隨著去年締約國數達到六十國門檻，條約於今年一月十七日正式生效，目前簽署國已增至八十四國，中國大陸與歐盟都名列其中。該條約祕書處被視為推動協議落實的核心機構，尤其肩負在公海設立大規模海洋保護區關鍵任務，以實現二○三○年前保護全球三十％海洋面積的目標。

中國外交部強調，中國高度重視海洋保護與永續利用，並已深度參與全球海洋治理，願意為條約實施作出更大貢獻，廈門長期扮演海洋合作樞紐角色，在永續海洋發展方面具備良好基礎，可為祕書處運作提供有利條件。

不過，相關提案也引發爭議。部分人士認為，在北極與其他敏感海域地緣政治競爭升溫之際，由中國主辦祕書處可能引發疑慮。相較之下，智利提名的瓦爾帕萊索市主打強化「全球南方」多邊海洋治理，而比利時則提出布魯塞爾，強調其成熟的外交體系優勢。

環保團體指出，無論由誰主辦，中國大陸如要爭取國際信任，仍需持續強化海洋保護能力，加速提出具體公海保護區方案。專家認為，祕書處最終落腳地，將成為未來全球海洋治理走向的重要象徵。